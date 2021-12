Brook Lopez opéré du dos et indispo jusqu’à nouvel ordre : la question se pose, est-ce qu’on reverra Splash Mountain cette saison ?

Il y a quelques jours, DeMarcus Cousins signait chez les Bucks pour renforcer le frontcourt de Milwaukee. Aujourd’hui, tout s’explique. Brook Lopez, absent depuis le premier match de la saison régulière contre Brooklyn, vient en effet de passer sur le billard pour une opération au dos…

Ce n’est pas demain qu’on reverra Brook Lopez sur les parquets NBA. Alors qu’on attendait toujours son retour depuis son dernier match contre les Nets lors de l’Opening Night, le pivot vétéran des Bucks a donc été opéré hier à Los Angeles. Ce sont les Bucks qui ont annoncé la nouvelle sur leur compte Twitter, sans donner de précision supplémentaire concernant son processus de rééducation. Comme l’indique le coach Mike Budenholzer via ESPN, la franchise de Milwaukee avait d’abord opté pour l’option repos/traitement pour soigner le dos de Brook, essayant ainsi d’éviter la case opération et une absence prolongée. Mais avec le peu de progrès réalisés par Lopez ces dernières semaines, les Bucks ont estimé qu’il devait finalement passer sur le billard. Une décision qui explique sans doute la signature de DeMarcus Cousins dimanche dernier. Un peu court sur le poste cinq, les champions en titre avaient besoin d’apporter un peu de viande à l’intérieur, même si Bobby Portis – propulsé titulaire en l’absence de Lopez – fait le taf actuellement et que Giannis représente évidemment aussi une option. Toujours libre et toujours capable de produire, DMC possédait un profil suffisamment intéressant pour les Daims.

Brook Lopez underwent successful back surgery today in Los Angeles. Lopez will continue to be listed as out and updates on his rehabilitation progress will be provided as appropriate.https://t.co/QyZkiNLAKb — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 2, 2021

Cela représente clairement une opportunité pour Boogie Cousins, car Lopez risque d’être absent un bon bout de temps encore avec cette opération. DeMarcus est aujourd’hui sous un contrat non garanti et s’il montre qu’il peut vraiment aider l’équipe en l’absence de Brook, y’a moyen qu’il devienne un membre qui compte dans la rotation. D’ailleurs, DMC n’a pas perdu de temps pour apporter sa petite contribution. Son premier match face aux Hornets ? 7 points, 4 rebonds, 1 passe, 1 interception à 3/5 au tir en 15 minutes de jeu. Plutôt propre pour une première sachant que le pivot de 31 ans n’avait pas joué la moindre minute depuis les derniers Playoffs. Cette nuit à Toronto, Cousins a eu droit à une night off, Coach Bud préférant le laisser au repos pour ce déplacement au Canada en back-to-back. Mais très vite, il pourrait de nouveau faire appel à lui et ce sera alors à DMC de répondre présent.

Brook Lopez n’en a pas encore fini avec ses problèmes de dos. Ils semblent même plus sérieux que ce qu’on pouvait penser. Quand est-ce qu’on le reverra ? Est-il possible qu’il ne joue plus du tout cette saison ? Difficile de se prononcer à l’heure de ces lignes, mais ça sent pas très bon…

Source texte : Bucks, ESPN