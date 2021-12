LeBron James sort déjà du protocole sanitaire : le King a reçu le feu vert, il est temps de relancer la machine

Alors qu’il avait été placé à l’isolement mardi, LeBron James va finalement pouvoir rejoindre ses coéquipiers. Le King a rendu deux tests négatifs en 24h, il peut donc quitter le protocole sanitaire.

Enfin une bonne nouvelle pour LeBron James et il était temps ! Alors qu’il était tout juste de retour dans le groupe après plusieurs matchs d’absence, le natif de l’Ohio avait été obligé de repartir sur la touche à cause d’un test positif au COVID. Son absence de dernière minute n’avait pas empêché les Lakers d’aller l’emporter chez les Kings mais la perspective de perdre l’ailier pendant dix jours était un vrai problème pour Frank Vogel et son staff. L.A. cette saison avec LBJ ? 7 victoires et 4 défaites. L.A. sans LBJ ? 5 succès pour 7 revers. Clairement, ça fait une petite différence et on a vite vu que la qualité du jeu déployée par les angelinos n’était pas la même sans leur leader. Faire all-in sur Russell Westbrook, c’est bien gentil mais pas tous les jours non plus. Heureusement pour l’ancien coach des Pacers, la star locale va pouvoir reprendre sa place plus tôt que prévu. En effet, Shams Charania de The Athletic nous a révélé pendant la nuit que LBJ avait été libéré du protocole sanitaire !

James has had multiple rounds of negative test results since returning to Los Angeles from Sacramento on Tuesday evening, multiple sources said. It appears the initial positive test ultimately was inconclusive result. https://t.co/p9FO9zUv1r — Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2021

Lorsqu’il est question de protocole COVID, deux options s’ouvrent pour le joueur concerné : attendre dix jours à l’isolement ou rendre deux tests négatifs à 24h d’intervalle. On part sur la deuxième option concernant BronBron puisque le test qui l’a forcé à aller sur la touche était en fait un faux positif ! La superstar s’est donc fait tester à nouveau, Dave McMenamin d’ESPN parle de huit tests en une semaine, et il a pu apporter la preuve qu’il n’était pas contaminé, le rendant ainsi « available » pour Frank Vogel. Le King va donc pouvoir remettre son short et il devrait être en tenue pour le derby de Los Angeles dès ce soir. Pas la meilleure nouvelle pour Nico Batum, Paul George et compagnie. On doute que ça fasse changer d’avis ESPN par rapport à la programmation, surtout vu le Warriors-Suns à côté, mais ça rendra le match clairement plus intéressant. Le premier choc de L.A. sans LeBron James ça aurait clairement eu un goût différent et ça nous poussera à zapper de temps en temps pour voir un peu le Big Three en action face au voisin honni. Après un début de saison particulièrement compliqué (onze matchs joués sur vingt-trois…), l’ancien chouchou de Cleveland va peut-être enfin pouvoir lancer la machine et remettre les Lakers sur les bons rails.

LeBron James sort déjà du protocole sanitaire et c’est toute la fanbase des Lakers qui souffle un coup. Fausse alarme à L.A., le King va enfin pouvoir passer la seconde dans cette saison 2021-22. Les angelinos n’attendent que ça !

Source texte : The Athletic / ESPN