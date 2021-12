Shai Gilgeous-Alexander entre dans le protocole… commotion : et vu le niveau du Thunder sans lui, pas sûr qu’il ait envie d’en sortir

Avec ce maudit COVID, le mot « protocole » est véritablement entré dans le vocabulaire de la NBA. Mais il n’y a pas que le protocole sanitaire dans la vie, il y a aussi le protocole commotion, et Shai Gilgeous-Alexander vient d’y entrer. Un mal de tête pas très surprenant quand on sait qu’il évolue au Thunder…

Huit défaites de suite, bilan global de 6 victoires pour 16 revers, et la pire humiliation de l’histoire cette nuit à Memphis. Désolé Shai, c’est bien la vie que tu es en train de vivre. SGA peut toutefois se consoler en se disant qu’il n’a pas participé au plus gros blowout all-time chez les Grizzlies. Effectivement, il était out car il a été placé dans le protocole commotion de la NBA avant la rencontre d’OKC dans le Tennessee, comme l’indique l’insider Marc Stein. Une commotion qui date du déplacement du Thunder à Houston dans le tanking championship game avant-hier. Coup d’arrêt donc pour Shai, qui commençait en plus à chauffer après plusieurs perfs discrètes (cinq matchs de suite à 15 points ou moins). C’est dans cette même rencontre dans le Texas que Gilgeous-Alexander a planté son record de la saison, à savoir 39 pions (seulement trois unités sous son career-high). Déjà absent deux matchs fin novembre à cause d’un bobo à la cheville, SGA retourne donc à l’infirmerie jusqu’à ce qu’il passe avec succès les tests commotion. Aucune date de retour n’a pour l’instant été communiquée. Y’a moyen que ça dure plusieurs jours, et va donc falloir se farcir OKC sans SGA. Spoiler, c’est moche, très moche, très très moche.

Comme nous, Shai Gilgeous-Alexander a été témoin de la performance honteuse du Thunder à Memphis cette nuit. Comme nous, il a sans doute été choqué par le score : 152-79. Non, ce n’était pas Team USA qui affrontait le Nigeria aux Jeux Olympiques. Non, ce n’était pas un match de Coupe de France avec huit niveaux d’écart. Non. C’était bien un match entre deux équipes NBA. Prolongé au prix fort à l’intersaison (172 millions de dollars sur cinq ans), Shai Gilgeous-Alexander est le grand symbole de l’ère Thunder post Russell Westbrook. Il représente l’un des piliers de la reconstruction amorcée par Sam Presti, une reconstruction qui n’en est qu’à ses débuts. SGA sait très bien qu’il va perdre beaucoup de matchs, il sait très bien qu’OKC n’est pas armé pour faire quoi que ce soit de significatif cette saison. Mais pour un compétiteur comme Shai, qui a goûté très tôt à l’ambiance des Playoffs, ce genre d’humiliation est probablement difficile à avaler. Même s’il n’a pas joué…

On ne devrait donc pas voir Shai Gilgeous-Alexander sur les parquets pour les prochaines échéances du Thunder, qui va affronter Detroit, Toronto et les Lakers lors de la semaine à venir. Un conseil Shai : évite de regarder ces matchs-là, car tes maux de tête ne pourraient qu’empirer…

Source texte : Marc Stein