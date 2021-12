Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Raptors brisent la belle série des Bucks, forcément sans Giannis c’est pas la même

Après un mercredi panzani bien chargé, la NBA a respiré un peu avec seulement cinq matchs cette nuit mais du très lourd. Un duel digne des 90’s entre Knicks et Bulls, la série record des Suns, la défaite de la honte du Thunder, sans oublier les Bucks qui perdent le nord : c’est l’heure du résumé de la nuit.

# Les résultats de la nuit

Raptors – Bucks : 97-93

Knicks – Bulls : 115-119

Grizzlies – Thunder : 152-79

Suns – Pistons : 114-103

Blazers – Spurs : 83-114

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques images pour égayer votre journée

Franchise-record 18-straight wins for the @Suns 🔥 Phoenix visits Golden State tomorrow at 10pm/et on ESPN. pic.twitter.com/RzjwVmnfxf — NBA (@NBA) December 3, 2021

The @Raptors pick up the win behind @FredVanVleet's 29 PTS, 5 REB, 4 AST and 5 3PM! pic.twitter.com/JdgXOczg9w — NBA (@NBA) December 3, 2021

💥 LIFT OFF 💥 Lonnie Walker IV throws down the hammer on @NBATV! Watch @spurs and Trail Blazers in Q2 now: https://t.co/E0TqX5RADF pic.twitter.com/5ne6LmhCOd — NBA (@NBA) December 3, 2021

Julius Randle attacks the basket in #PhantomCam 🎥 He's up to 21 PTS, 11 REB and 6 AST on NBA TV. Watch the @nyknicks in Q4 now: https://t.co/E0TqX69c2f pic.twitter.com/sIJrbN3YRO — NBA (@NBA) December 3, 2021

Cade cuts it to a one-point contest on NBA League Pass! He's up to 17 PTS as the @DetroitPistons and Suns close out Q3: https://t.co/V0kkYEn6W6 pic.twitter.com/jwUyi94JWs — NBA (@NBA) December 3, 2021

Jaren Jackson Jr. (27 PTS, 6 3PM) and the @memgrizz make history in their win by scoring the most points in a game in franchise history! De'Anthony Melton: 19 PTS, 6 REB, 5 AST

Santi Aldama: 18 PTS, 10 REB

John Konchar: 17 PTS, 4 REB, 4 AST, 3 STL pic.twitter.com/JlADTltiyD — NBA (@NBA) December 3, 2021

# Le Top 10 de la nuit

A retrouver en cliquant sur ce lien magique, ou patienter.

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir