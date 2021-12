Les Suns résistent à de valeureux Pistons : dix-huitième victoire de rang, le record de franchise est dans la poche

Après avoir disposé des Warriors, les Suns avaient rendez-vous avec leur propre histoire cette nuit contre les Pistons. Une victoire de plus et le record de franchise serait dépassé. Ont-ils réussi leur coup ? Oui, mais ce ne fut pas si facile.

Pour les stats maison de la version record des Suns, c’est juste ici.

C’est fait ! En l’emportant contre les Pistons, les Suns ont enregistré une dix-huitième victoire de rang et ils écrivent donc une nouvelle page dans les bouquins d’histoire de la franchise de l’Arizona. Au revoir Steve Nash et la version 2007 de Phoenix, le trône n’a désormais plus qu’un seul occupant : le groupe de Monty Williams. Pour ce faire, il aura fallu se débarrasser d’une équipe de Detroit qui s’est bien battue mais qui n’a pas su faire chuter son hôte, malgré un beau comeback en seconde mi-temps. Même sans Devin Booker, qui devrait manquer quelques matchs encore, les Suns ont su préserver l’incroyable dynamique qui les porte depuis plus d’un mois maintenant. En l’absence du pyromane attitré du désert, c’est le groupe dans son ensemble qui a step-up (7 joueurs à plus de dix points), le tout drivé par un Chris Paul qui a magnifiquement géré le money time, une fois de plus. Côté Detroit, on retiendra le match de glouton de Jerami Grant (34 points, 6 rebonds), bien secondé par un bon Cade Cunningham. Motor City ne s’attendait sans doute pas à renverser le nouvel ogre de la NBA mais ils sont tombés les armes à la main.

C’est donc une nouvelle étape de franchie pour ces Suns qui sont comme transformés depuis ce fameux run dans la bulle d’Orlando. En même pas un an et demi, Phoenix est passée d’une équipe pas loin des Playoffs à un statut de terreur de la Ligue, s’offrant même une finale NBA et un record de franchise au passage. Excusez du peu. Alors que plusieurs cadors ont connu des retards à l’allumage (Lakers, Bucks) ou des problèmes d’effectif (Brooklyn, Philly), Phoenix donne l’impression d’être toujours aussi fort, toujours aussi solide et cohérent des deux côtés du terrain. Beaucoup pensaient que la campagne 2021 n’était qu’un alignement des planètes et que la route des Finales serait désormais bouchée. Monty Williams et les siens sont en train d’apporter une réponse à ces doutes et ils ont opté pour le rouleau-compresseur, histoire que le message soit bien reçu. Qui sait quand stoppera l’euphorie ? Peut-être dès demain contre les Warriors, peut-être dans un nouveau mois ? Après tout, ce groupe est imprévisible, alors profitons de l’instant présent.

Cette fois c’est officiel, les Suns 2021 sont historiques. Dix-huitième victoire consécutive, un record de franchise à ajouter au palmarès et une belle préparation avant la revanche de demain face aux Warriors. La première place de l’Ouest est (encore) en jeu, voilà un match qui risque de sentir le souffre.