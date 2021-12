NBA Top 10 du jour : le Showtime a quitté L.A, Alex Caruso occupe 3 places sur 10

Comme chaque matin, la NBA nous prépare un petit Top 10 des plus belles actions de la nuit ! Pour l’occasion, on se met en mode commentateurs et on vous raconte tout ça avec la sauce TrashTalk. Let’s go !

Officiel, Cameron Payne est donc un mix entre un joueur NBA et une anguille. Bon courage pour l’attraper !

Keldon Johnson nous offre une finition de grande classe ! Derrick Rose sort de ce corps.

Zach LaVine part seul en contre-attaque, on vous laisse deviner la fin de cette phrase : vous avez deux heures.

Jrue Holiday a failli faire la totale à la défense des Raptors mais Pascal Siakam lui a mis un gros stop au moment où il allait conclure.

Alex Caruso pour la passe aveugle, DeMar DeRozan pour le spin move et la finition. Les Bulls sont toujours aussi chauds, toujours aussi show.

JaVale McGee a passé deux ans avec LeBron James à L.A, il semble que le King lui a appris un truc ou deux sur le chase-down block.

Les Grizzlies ont atomisé le Thunder et John Konchar a décidé d’apporter sa touche personnelle à ce massacre.

Alex Caruso est celui qui envoie les autres au dunk normalement mais le CaruShow a décidé que c’était à son tour de casser du cercle.

Si les joueurs du Thunder n’oublieront jamais cette défaite, ils risquent de ne pas oublier De’Anthony Melton avant un moment, ça c’est certain.

Le triplé pour Alex Caruso ! Deuxième passe aveugle du jour pour l’homme au bandeau et un Nikola Vucevic qui va postériser méchamment Julius Randle. Officiel, le Showtime a migré de L.A. à Chicago.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui mais on se retrouve dès demain avec un nouveau Top 10 et de nouvelles actions à mater en famille. À très vite ? À très vite !