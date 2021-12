NBA Top 10 du jour : Kyle Lowry met Lauri Markkanen sur les fesses, jour de deuil en Finlande pour une paire de chevilles

Comme chaque matin, retrouvez le Top 10 des plus belles actions de la nuit : Jaren Jackson Jr., Kyle Lowry, Aaron Gordon, Caris LeVert, Facundo Campazzo, qui va gratter la première place au classement ?

Ömer Yurtseven a cru s’offrir son heure de gloire en montant sur Jarrett Allen mais la boule de disco n’allait pas se laisser faire par un bleu. Retour aux études pour le rookie.

Steph Curry n’a peut-être pas chopé le record de Ray Allen mais son reverse lay-up vaut tous les 3 points du monde.

Josh Christopher a dû faire un 360 pour retrouver la trace de Trae Young. Le cross, le 3 et la faute ? Come on !

Passe aveugle épisode 1 : Caris LeVert attire deux défenseurs avant de faire une passe dans le dos pour un Domantas Sabonis qui n’en demandait pas tant.

Passe aveugle épisode 2 : du Chris Paul dans le texte pour envoyer Mikal Bridges au dunk.

Il n’y a pas que Nikola Jokic qui fait le show dans les Rocheuses, Aaron Gordon a quelques skills en réserve. Le cross et le jam !

La magie argentine en action avec Facundo Campazzo qui détruit toute une défense avec une nouvelle passe aveugle.

On a mal pour les chevilles de Lauri Markkanen mais on ne peut qu’apprécier la feinte de corps de Kyle Lowry pour mettre le Finlandais sur les fesses avant de sanctionner du parking.

Aaron Gordon s’est cru au All-Star Game et il nous claque le gros windmill en plein match. Ici on lui met 10, on vous laisse voir chez vous.

Joel Embiid a peut-être du mobilier dans la tête d’Andre Drummond mais on est quasiment sûr que Jaren Jackson Jr. a aussi quelques biens en réserve chez Dédé.

Voilà, c’est tout pour ce Top 10 et on vous laisse avec les images, c’est juste en-dessous. Nous ? On se donne rendez-vous demain matin avec un nouveau concentré de fun à déguster en famille.