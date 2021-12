Résumé NBA (scores, stats, highlights) : un match de MVP et une expulsion, Nikola Jokic montre les deux visages du Joker

On finit le meilleur jour de la semaine avec un programme bien chargé et neuf rencontres. Les Celtics qui se reprennent face aux Bucks, Jokic qui nous sort une nouvelle masterclass, les Rockets qui retournent les Hawks et Steph Curry qui frôle le record de Ray Allen : c’est parti pour le résumé de la nuit.

# Les résultats de la nuit

Cavaliers – Heat : 105-94

Pacers – Warriors : 100-102

Raptors – Kings : 124-101

Hawks – Rockets : 126-132

Celtics – Bucks : 117-103

Grizzlies – Sixers : 126-91

Mavericks – Hornets : 120-96

Nuggets – Wizards : 113-107

Clippers – Suns : 111-95

26 points, 5 triples and some CLUTCH buckets for @StephenCurry30…he enters tomorrow night just 2 threes away from the all-time record! #CurryWatch continues with Warriors/Knicks tomorrow at 7:30 PM ET on TNT pic.twitter.com/3EuW0sqml7 — NBA (@NBA) December 14, 2021

💥 WHAT A PUTBACK by Ish Wainwright on @NBATV! 💥 pic.twitter.com/OyzIlbPWkg — NBA (@NBA) December 14, 2021

23 points on 6-8 shooting in the 2nd half for @kevinlove ignites the @cavs! pic.twitter.com/CpjC4zkNj6 — NBA (@NBA) December 14, 2021

D.J. Augustin and Eric Gordon combine for 26 points on 8-10 shooting in the 4th quarter to complete the @HoustonRockets 19-point comeback!@TheofficialEG10: 32 PTS, 10 in 4Q 🚀@augustinDj14: 22 PTS, 16 in 4Q 🚀 pic.twitter.com/Jr3mapLIwt — NBA (@NBA) December 14, 2021

John Collins is still going 🆙 after this block! Watch on NBA League Pass

https://t.co/nYmZ0OZaqf pic.twitter.com/R7ybewxaXy — NBA (@NBA) December 14, 2021

