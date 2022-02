Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Domantas Sabonis perd son duel avec Nikola Jokic, faut dire que le Joker avait des meilleurs complices

Le All-Star Break est officiellement terminé et ça veut dire qu’on peut se gaver de matchs de nouveau chaque nuit. DeMar DeRozan qui joue encore au héros pour les Bulls, les Pistons qui piègent les Cavs, le duel titanesque entre Jokic et Sabonis, il y avait de quoi se mettre bien pour cette reprise. Allez, on vous envoie le petit résumé maison.

# Les résultats de la nuit

Pistons – Cavs : 106-103

Nets – Celtics : 106-129

Bulls – Hawks : 112-108

Wolves – Grizzlies : 119-114

Thunder – Suns : 104-124

Blazers – Warriors : 95-132

Kings – Nuggets : 110-128

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Avant le match entre Kings et Nuggets, les joueurs se sont rassemblés au milieu du terrain pour tenir un moment de silence en soutien au peuple ukrainien. Alex Len est Ukrainien.pic.twitter.com/NX5s22EZJz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2022

Juste un IMMENSE D'Angelo Russell ce soir. 23 points dans le dernier quart…! pic.twitter.com/iPgknuaboW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2022

DEROZAN TROP TROP CLUTCH LE MOVE SIGNATURE À MI-DISTANCE !!pic.twitter.com/EIQvIbS8vX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2022

Tu sens qu’à la hanche y’a un truc qui a bug… on croise les doigts pour Ja, il a vraiment galéré à rentrer au vestiaire. https://t.co/d8rk9b96Wx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2022

– Y’a pas la place. Jte dis y’a pas la place pour passer. Recule. – Ja Morant :pic.twitter.com/VianO9kp2u — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2022

La connexion du futur à Détroit ? Cade Cunningham qui envoie Marvin Bagley au alley-oop 🔥pic.twitter.com/raXbkX4axo — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 25, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir