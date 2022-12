Bon, si tout va bien, ceux qui n’ont pas explosé devant la dinde ont dû récupérer maintenant. En route pour le Programme NBA du soir, avec 10 matchs au menu et des gros chocs notamment à l’Ouest. Here we go !

# LE PROGRAMME

1h : Magic – Lakers

Magic – Lakers 1h : Wizards – 76ers

Wizards – 76ers 1h30 : Celtics – Rockets

Celtics – Rockets 1h30 : Pacers – Hawks

Pacers – Hawks 1h30 : Raptors – Clippers (beIN Sports 1)

Raptors – Clippers (beIN Sports 1) 2h : Grizzlies – Suns (beIN Sports 4)

Grizzlies – Suns (beIN Sports 4) 2h : Thunder – Spurs

Thunder – Spurs 2h30 : Mavs – Knicks

Mavs – Knicks 4h : Warriors – Hornets

Warriors – Hornets 4h30 : Kings – Nuggets

# À NE PAS MANQUER

On commence par du lourd au niveau de la Conférence Ouest : à 2h du mat’, Grizzlies et Suns se retrouvent pour un match qui devrait avoir son importance pour la saison… C’est rien de le dire. Les Grizz ont récupéré Desmond Bane et le trio des jeunes ours du Tennessee peut reprendre sa campagne de terreur. “Top 2 backcourt de la Ligue, et pas deuxièmes” disait Ja Morant ? Eh bah on aurait aimé voir ça face à de sérieux candidats, avec le duo Chris Paul – Devin Booker, mais Ci Pi Fruit ne pourra finalement pas compter sur son comparse, sorti sur blessure lors de la défaite du Christmas Game face à Denver. Troisième défaite d’affilée pour Phoenix, qui traverse une mauvaise passe et pointe désormais à la cinquième place de l’ouest, talonné par Sacramento (refaites vous la phrase en vous imaginant il y a 6 mois, y’a moyen de rire un peu). D’ailleurs, c’est bien Memphis qui avait infligé une correction aux Suns pour son premier match avec le 5 majeur réuni. Même scénario ce soir ? C’est fort possible au vu des absents majeurs côté cactus (Booker, Payne, Johnson)…

Et pour finir la nuit, du lourd au niveau de la Conférence Ouest, pour changer. Rendez-vous à 4h30 à Sacramento pour un gros Kings – Nuggets à venir ! Niko Jokic a définitivement remis son costume de Joker et semble bien décidé à faire la passe de trois concernant le titre de MVP (et devenir par la même occasion le premier joueur à recevoir le Michael Jordan Trophy). Le Big Honey a déjà inscrit son nom en grand parmi les légendes du Christmas Day ce dimanche, en devenant l’un des neuf seuls joueurs à avoir claqué un triple-double le soir de Noël, et avec un 41/15/15, excusez-le du peu… Les stats du Joker en ce mois de décembre ? Mais les voilà :

Je sais qu’on est censés décerner le trophée de joueur du mois à la… fin du mois, mais Nikola Jokic en décembre on est comment ? 11 matchs

30 points de moyenne

13,1 rebonds

10,3 passes

60% au tir

7 victoires Complètement absurde son niveau de jeu.

Côté Kings, la dynamique n’est clairement pas dégueu non plus, puisque Sacto pourrait aller jusqu’à entrer dans le Top 4 en cas d’alignement des astres ce soir (Victoire contre Denver + défaites de Phoenix et des Clippers). Petit bémol à la fête cependant : la blessure de Domantas Sabonis. Le pivot de Sacto commençait sérieusement à pouvoir prétendre à une récompense étoilée en février, mais a subi une fracture par avulsion du pouce droit. Difficile de contenir le monstre serbe sans un bon intérieur lituanien, mais Domas ne semble pas vouloir se reposer à l’infirmerie… ? Jouer avec une fracture… pourquoi pas apparemment, puisque Sabonis n’est listé que comme “Questionable” pour le match de ce soir.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT