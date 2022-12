Sur une série de huit victoires consécutives et ayant récemment récupéré un James Harden bien en forme, les Sixers surfent sur une belle vague en ce moment. Et comme les bonnes nouvelles ont tendance à s’enchaîner, on apprend aujourd’hui que Tyrese Maxey n’est plus très loin d’un retour !

Il ne faudra finalement pas attendre le passage à l’année 2023 pour revoir Maxey sur les parquets NBA.

Selon Shams Charania de The Athletic, le jeune arrière des Sixers va effectivement rejouer ce vendredi 30 décembre lors du déplacement de Philadelphie à la Nouvelle-Orléans.

Philadelphia 76ers guard Tyrese Maxey is set to return to the lineup as soon as Friday in New Orleans, sources tell @TheAthletic @Stadium. Maxey, who’s been sidelined since Nov. 18 due to a foot injury, will likely be on a minutes restriction upon return. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 26, 2022

Pour rappel, cela fait depuis le 18 novembre dernier que Tyrese n’a pas joué un match NBA, la faute à une vilaine blessure au pied subie lors d’une rencontre face à Milwaukee où il avait marqué 24 points en… 20 minutes. Depuis ce jour-là, Maxey a d’abord vu les Sixers faire preuve d’une belle résilience pour aller arracher des victoires malgré une infirmerie bien remplie (James Harden, Joel Embiid notamment), avant de voir Philly lâcher une série de huit succès de suite qui est d’ailleurs toujours en cours.

Tout ça pour dire que Tyrese revient dans une équipe qui tourne, ce qui en soi représente évidemment une bonne chose mais ça va forcément demander une réadaptation côté Sixers par rapport à leurs dernières sorties. Si l’on en croit Shams, Maxey aura dans un premier temps un nombre limité de minutes, et il sera intéressant de voir le cinq de départ aligné par le coach Doc Rivers lors des échéances à venir. On pense tout particulièrement au cas De’Anthony Melton, titulaire depuis le 18 novembre dernier et faisant partie des principaux artisans de l’excellente dynamique actuelle de Philly. Va-t-il retourner sur le banc pour prendre un rôle de sixième homme comme c’était le cas lors des premières semaines de la campagne 2022-23 ? Réponse lors des matchs à venir.

Avec 22,9 points (46% au tir, 42% à 3-points), 3,5 rebonds, 4,4 passes et 1 interception de moyenne cette année, Tyrese Maxey avait réalisé un gros début de saison statistique au milieu des résultats assez décevants des Sixers, à lui désormais de retrouver le rythme le plus rapidement possible pour aider Philly à continuer son ascension à l’Est (20 victoires, 12 défaites, 5e de la conférence).

___

Source texte : The Athletic