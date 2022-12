Avant de s’envoler pour Paris où il sera la grande attraction du All-Star Game LNB dans trois jours, Victor Wembanyama était de passage à Strasbourg ce lundi pour la 15e journée de Betclic ELITE. Sans surprise, le Rhénus Sport affichait complet pour découvrir le phénomène français. Grosse surprise, la SIG a tapé les Mets 92 en mettant en difficulté Wemby malgré les grosses stats du Frenchie. Retour sur une rencontre qu’on a pu suivre en bord de terrain, téléphone à la main.

C’était donc au tour de la capitale alsacienne de pouvoir découvrir le “meilleur prospect de l’histoire du basket” ce lundi. Un joli cadeau de Noël en ce 26 décembre où la pluie battante n’a pas empêché les 6 200 fans alsaciens d’assister à ce qu’on pourrait qualifier “d’événement de la saison”.

Victor Wembanyama is in the Rhenus building pic.twitter.com/KpOGKByCGi — Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) December 26, 2022

Pour Victor Wembanyama, c’était un match de championnat comme un autre, avec tous les yeux rivés sur lui et cette curiosité ambiante qui accompagne chacune de ses rencontres en déplacement. Au moment de l’introduction des joueurs, Wemby a même eu droit à sa petite ovation de la part du public strasbourgeois, même si c’est l’ancien coach de la SIG Vincent Collet qui a reçu la plus grande acclamation.

Mais une fois l’entre-deux lancé ? Pas de cadeau, et Noël ou pas c’est pareil.

Laissant d’abord son copain Tremont Waters mettre les Metropolitans sur les bons rails, Victor se montre plutôt discret en début de match. On se dit qu’il va tranquillement monter en puissance comme à son habitude, sauf que la SIG n’est pas trop dans ce délire-là et c’est plutôt Strasbourg qui passe la seconde sous l’impulsion de son meneur US Marcus Keene. Ce dernier fait presque 50 centimètres de moins que Wemby (c’est pas une blague) mais est le grand bonhomme du deuxième quart. Wembanyama, lui, galère à trouver son rythme. Cela ne l’empêche pas de lâcher deux-trois dingueries dont un méchant contre sur Bodian Massa, mais tout ou presque est difficile en attaque. Seuls les lancers-francs lui permettent de peser un peu au scoring (10 points) alors que Boulogne-Levallois est mené de 6 points à la pause.

Wesh cette passe 😳 pic.twitter.com/j0Pf2ZlX1R — Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) December 26, 2022

Bien défendu par une équipe de Strasbourg décidée à lui mener la vie dure, Wembanyama n’arrive toujours pas à lancer la machine en attaque au retour des vestiaires. Par contre, il lâche une énorme mixtape au contre et au rebond histoire de rappeler quand même à tout le monde que la raquette c’est un peu chez lui. “C’est pas possible ce qu’il fait !” entend-on en tribunes après deux bâches de suite limite sans sauter. C’est donc ça le phénomène Wemby.

Tout cela est cependant insuffisant pour permettre aux Mets de prendre les commandes du match. En fait c’est tout le contraire qui se passe. La SIG est sur un petit nuage en deuxième partie de troisième quart-temps et prend un avantage de 60-49 dans un Rhénus en fête, entre ola et les indémodables “Po popo po po pooo po” pour accompagner Seven Nation Army. Si Wemby score ses points sur la ligne des lancers, c’est vraiment pas son soir en attaque… jusqu’aux cinq dernières minutes où il sort enfin de sa boîte.

Alors que les Mets semblaient cuits au milieu du quatrième (-17 au score !), l’arrière Hugo Besson amorce le comeback et Victor en profite pour faire trembler tout Strasbourg. Suite à une avalanche de turnovers de la SIG face à la pression tout terrain de Levallois, Wembanyama lâche un putback rageur à une main et un 3-points en mode Kevin Durant pour ramener sa team à… -4 avec 22 secondes à jouer. -4, c’est aussi la température à l’intérieur du Rhénus pile à ce moment-là.

WEMBY QUI REMET LES METS A -4 c’est pas fini cette affaire ! pic.twitter.com/mtJbm9gKO8 — Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) December 26, 2022

Too little too late cependant pour Wemby. La SIG fait le taf pour boucler son authentique exploit, et Victor n’a pas d’autre choix que de s’incliner 84-81 au final. Les stats de Wembanyama ? Comme d’hab elles sont assez énormes : 26 points (12/12 aux lancers), 18 rebonds, 3 contres et 3 interceptions pour 37 d’évaluation. Preuve que oui, ce gars-là n’est effectivement pas comme les autres. Mais dans le même temps, Wemby face à Strasbourg, c’est aussi un fâcheux 6/18 au tir, dont seulement 2/9 à 3-points, et 3 pertes de balle. Preuve aussi qu’il peut être mis en difficulté, et ce malgré son potentiel infini.

Soirée à oublier pour Victor Wembanyama, soirée absolument parfaite pour Strasbourg. Le public du Rhénus a pu découvrir le phénomène tout en voyant sa SIG adorée le sortir de sa zone de confort pour finalement battre l’un des favoris du championnat de France. Difficile de demander mieux comme cadeau de Noël.