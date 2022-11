Vendredi, dans le cadre de la 8e journée de Betclic Élite, les Metropolitans 92 de Vincent Collet (5-1) recevaient le CSP Limoges de Massimo Cancellieri (4-3). Le contexte ? Les Franciliens surfent sur une vague de cinq victoires consécutives, les Aquitains – hors Coupe d’Europe – en sont à quatre de suite. L’enjeu ? Levallois vise le haut de tableau, Limoges doit s’installer dans le Top 8. Ce qu’on retient de cette soirée ? Victor Wembanyama, encore et toujours.

Mea culpa : dans l’article daté du 28 septembre dernier, la rédaction de TrashTalk affirmait que les seules toilettes du palais des sports Marcel-Cerdan prêtes à l’usage se trouvaient dans un dojo au sous-sol de la salle. Un ton ricaneur a été employé. Hier soir, au moment de récupérer l’accréditation pour la rencontre, l’un des responsables logistique s’est chargé de remettre les barres sur les i en nous dévoilant des toilettes totalement convenables, dont l’utilisation n’impliquait pas une descente chez les judokas. Toute la rédaction réitère ses excuses au club de Levallois.

Il est déjà 20h06, le match commence dans 24 minutes

Ce Koh-Lanta urbain terminé, l’entre-deux est donné sous le BOU-CAN des supporters du CSP Limoges. Sont pas habitués à Levallois. Un peu comme si tu foutais Michaël Youn et ses potes dans les bureaux de LVMH.

Les Mets 92 se font même surprendre sur les premières actions limougeaudes. Rien de bien méchant, juste le temps de prendre le rythme devant un Marcel-Cerdan encore à guichets fermés. Cette fois, pas de Lionel Jospin au premier rang mais la légende du grand écran Michael Douglas. Sous son regard fermé, l’attraction du soir se met en route : Victor Wembanyama bonifie le jeu des siens comme s’il avait quinze ans de métier. Ses coéquipiers ne forcent pas pour lui faire la passe, Vic se procure lui-même ses actions et lit parfaitement le jeu. C’est là qu’on se rend compte des progrès de Levallois depuis le revers de la première journée à Gravelines. Les Tremont Waters (ancien des Celtics), Lahaou Konaté, Ibrahima Faye, Aaron Henry (ancien des Sixers) sont utilisés à bon escient. Pas de « filez la gonfle à Wemby et écartez-vous ! », les systèmes de Vincent Collet sont dessinés pour tous. Une équipe peut d’ailleurs avoir les meilleures individualités du championnat, si elle ne se concentre que sur le jeu en isolation, c’est foutu. Les récentes tentatives en Betclic Élite l’ont démontré.

Les Mets 92 prennent un avantage d’ores et déjà décisif sur un CSP tout tristoune, inefficace au possible. Les supporters limougeauds ont coupé le son, l’atmosphère est tranquille, puis en fin de premier quart-temps, elle se glace sur une action qui aurait pu… tout changer. Wemby en est déjà à 6 points mais chute lourdement en défense. Sa cheville tourne, heureusement sans poids dessus.

Load management ? Le clan Wembanyama n’en à rien à carrer. Le prospect fait un tour express au vestiaire, puis ressort en homme neuf. S’ensuivent alors 30 minutes de grand basket-ball. Une gifle monumentale de Victor aux professionnels et pères de famille d’en face. À la mi-temps, il compte déjà 17 points à 6/10 au tir, 8 rebonds et 2 passes. Les Mets 92 mènent 42 à 24 contre une équipe qui restait sur quatre victoires consécutive en championnat. Hier soir, il n’y avait rien à reprocher à Victor Wembanyama : des ballons lâchés aux moments opportuns, un placement humble, un vrai body langage… son chantier s’est fait sans forcer.

Qu’en novembre, un jeune homme de 18 ans se balade contre des joueurs référencés, certains ayant connu l’Euroligue, d’autres la NBA, c’est inédit. D’autant plus inédit qu’il est un freak de « 2m21 sans les chaussures », des mensurations qui demandent habituellement du temps pour dominer. Mais forcément, quand on a passé son enfance à mater James Harden, Stephen Curry et Kevin Durant plutôt que Kevin Knox, tout va plus vite.

Il est génial ce môme. La ligne 3 Levallois-Gallieni aurait pu nous priver d’un tir du parking sur une jambe, et – plus globalement – d’une performance à 33 points à 10/17 au tir et 10/12 aux lancers, 12 rebonds, 4 passes, 3 contres et seulement 2 ballons perdus pour… 41 d’évaluation. Une feuille de match historique qui, le temps d’une soirée, nous a extirpé du quotidien d’un journaliste sportif. Voir Victor Wembanyama jouer, ce n’est absolument pas bosser, c’est profiter d’une « innovation visuelle » avant tout le monde. À l’instant T, il est le 2e meilleur scoreur de Betclic Élite (21,3 points par match), le 3e rebondeur (8,9), le 1er contreur (2,9) et le 1er à l’évaluation (24,9). Sans pour autant dresser de conclusion hâtive, si les Mets 92 maintiennent le cap (6 victoires pour 1 défaite), on voit mal Matt Morgan du MSB ou Mike James de Monaco rafler le trophée de MVP en fin de saison.

La prochaine rencontre ? Petite trêve de 17 jours pour les Mets 92, puis retour aux affaires le dimanche 20 novembre pour la réception de la JSF Nanterre. Gros derby contre le club formateur de Victor.

Des images maison reprises par Bleacher Report, Sports Illustrated et un paquets d’autres médias cainris, un Victor Wembanyama déjà historique, Michael Douglas en tribune, un dunk de Bandja Sy (ouai c’est pour combler), cette soirée sentait les Zitazounis à plein nez. Nous, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour le match contre Nanterre : on trépigne déjà d’impatience.