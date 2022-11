Comme après chaque match, les joueurs NBA passent sur le podium pour répondre aux questions des journalistes. Mais hier, l’arrière des Mavericks Spencer Dinwiddie a démarré sa conférence de presse avec un message bien spécifique, destiné non seulement à la NBA mais aussi et surtout à l’arbitre vétéran Tony Brothers, qui l’aurait insulté derrière son dos…

Pour ceux qui n’étaient pas devant leur écran pour le match Mavericks – Raptors la nuit dernière, petite séance de rattrapage.

Nous sommes dans la dernière minute de la première mi-temps, et Spencer Dinwiddie est sanctionné d’une transition take foul pour avoir arrêté une contre-attaque. Aux yeux de Dinwiddie, le call est injustifié et il le fait savoir à l’arbitre Tony Brothers, qui dégaine plus vite que son ombre pour lui infliger une faute technique. Jusque-là rien de fou fou. Mais visiblement c’est allé plus loin si l’on en croit le guard de Dallas (via ESPN).

« J’aimerais bien ne pas être traité de bitch ass motherfucker (« grosse salope » ? À vous la liberté de traduire) à travers un coéquipier. Si n’importe qui pense cela de moi, et je ne nomme personne, il peut venir me voir en face à face car personnellement je n’ai pas prononcé la moindre insulte. Tout ce que j’ai dit, c’est ‘hey, ce n’est pas une putain de take foul‘, mais ça n’avait rien de personnel. Donc message pour la NBA, j’aimerais récupérer mon argent, et ne pas prendre la moindre amende pour ce monologue. »

Au début de son « monologue », Dinwiddie a tenu à s’excuser auprès de Tony Brothers pour sa réaction initiale, mais selon lui l’arbitre de 58 ans (et presque trois décennies en NBA) a surréagi en prenant la chose personnellement. Et ce que le joueur de Dallas n’a surtout pas apprécié au final, c’est que Brothers ait prononcé cette insulte derrière son dos, lors d’une discussion avec l’un de ses coéquipiers (Reggie Bullock ?). Comment va réagir la Ligue face à tout ça ? Tony Brothers peut-il être sanctionné si c’est confirmé ?

« C’est difficile. Je dois parler à Spencer. Quand on voit tout ce que Tony a fait dans cette ligue, il est apprécié et est l’un de nos meilleurs arbitres. On va parler à Spencer pour voir ce qu’il s’est vraiment passé. C’est un sujet sensible. On verra ce qu’il va se passer. » – Jason Kidd, coach des Mavs

