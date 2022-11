La saison de G League a commencé cette nuit et forcément cette année, l’anti-chambre de la NBA sera un peu plus scrutée par le monde entier. La raison est toute simple et réside en quatre syllabes, Scoot Henderson. Annoncé comme un concurrent à Victor Wembanyama (lol) pour la Draft 2023, le ricain a lancé sa campagne hier soir, et c’était plutôt pas mal !

Ça y est, c’est officiel, après une attente interminable, le championnat de basket préféré de ton championnat de basket préféré (non) vient de démarrer. La G League repart pour un tour et son fonctionnement sera comme d’habitude incompréhensible, au fond peu importe cette année la Ligue 2 sera surtout l’occasion de voir Scoot Henderson répondre à Victor Wembanyama. Un duel à distance entre les deux phénomènes qui vont se disputer la première place de la cuvée 2023. Si Wemby a attaqué la saison et balance des dingueries depuis un petit moment déjà, Scoot a enfilé ses godasses pour la première fois cette nuit lors du match entre le G League Ignite et l’OKC Blue. En 34 minutes sur le parquet, Henderson a enfilé 25 perles, 7 assists et 2 rebonds tout en tirant à 7/16. C’est sobre, efficace et très solide malgré la défaite des siens.

Scoot Henderson with the acrobatic finish ‼️ Q3 of the @gleagueignite season opener is live now on the NBA App! Watch: https://t.co/vwmkgPlMWo pic.twitter.com/NUDfJkB5Pw — NBA (@NBA) November 5, 2022

Ce qui a surtout sauté aux yeux, ce sont les qualités de finition utilisées par le bonhomme en pénétration. Mais pas que. Menace près du cercle, Scoot Henderson peut aussi s’élever à tout moment pour faire ficelle à mi-distance, ce qui complète une panoplie bien inquiétante pour les adversaires. Il est sûr de lui, il joue avec confiance et on regrette juste que le bougre ne se soit pas essayé aux 3-points dans ce match. Plus que des qualités offensives indéniables, le petit Hendy a également démontré sa vision du jeu avec des offrandes bien senties pour faire briller ses coéquipiers. Même si énormément de projecteurs sont braqués sur Wemby, Scoot Henderson va sûrement rappeler à tout le monde que lui aussi, il est un talent générationnel.

Bref, pour un premier match cette saison, Scoot Henderson a tenu son rang et on a déjà envie de revoir le phénomène dans ses œuvres, ça tombe bien car on vous rappelle gentiment que c’est possible. Voilà pour ce premier épisode des aventures de Scoot en G League cette saison, patience, les fameuses sources proches du dossier nous indiquent que la suite risque d’en régaler plus d’un.

Source texte : NBA