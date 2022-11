Fait rare pour être souligné, Evan Fournier n’était pas titulaire cette nuit en NBA. Remplacé par Quentin Grimes au coup d’envoi, le Français a été utilisé par Tom Thibodeau en sortie de banc. Attention danger pour le soldat Vavane ?

Il existe tout un tas de citations qui révèle les bienfaits de sortir de sa routine, pourtant cette dernière peut être vachement appréciable. La routine d’Evan Fournier en NBA consiste certainement à s’entraîner dur et à faire partie des cinq noms majeurs cochés sur la feuille de match en tant que titulaire. Face aux Sixers, Tom Thibodeau a envoyé paître cette routine en scotchant Vavane sur le banc à l’entame du match. Une première depuis l’arrivée d’Evan à New York et il faut remonter à sa pige du côté de Boston – le 25 avril 2021 précisément – pour retrouver Fournier qui sort du banc. Si on laisse de côté notre patriotisme, on se dit après tout que c’est une chose logique. Depuis le début de la saison, Evan n’est pas vraiment dans son assiette et ses performances ne ressemblent pas à celles dont le bonhomme est capable. En huit rencontres, le natif de Saint-Maurice affiche des stats… de remplaçant avec 9,5 points, 2,6 rebonds et 1,6 assist de moyenne à 39% au tir. Pour voir un Evan Fournier scorer aussi peu, il faut sortir les archives et regarder du côté de sa deuxième année en NBA, le bougre plantait alors 8,4 unités par match sous les couleurs de Denver. Bref, ce n’est pas la fête pour Vavanito qui n’a pas non plus brillé en sortie de banc malgré la victoire de NY face à Philadelphie cette nuit, avec seulement 2 points, 2 rebonds, 2 assists et 1/4 au tir en 14 minutes.

Evan Fournier last two games: 33 minutes

5 points

2-10 shooting

1-6 three

-21 Benched But Celtics Saturday pic.twitter.com/jVYmW9pxPk — New York Basketball (@NBA_NewYork) November 5, 2022

Evan Fournier est dans le dur en ce début de saison, Tom Thibodeau tente donc de faire réagir son joueur en l’utilisant en sortie de banc. La première expérience n’est pas concluante et on se demande bien si la tête pensante new-yorkaise va poursuivre ses manœuvres. Quentin Grimes a débuté à la place du Frenchie et sa performance n’est pas non plus très florissante. Le 25e choix de la Draft 2021 a marqué… 2 petits points pour son deuxième match de la saison. Embêté par une blessure au pied, le jeune arrière de 22 piges a manqué la pré-saison et l’entame de cet exercice. Les prochains jours nous dirons s’il a l’étoffe pour starter à NY, en tout cas le minot avait montré de belles qualités lors de sa saison rookie mais aussi cet été à Las Vegas. Dans un profil de 3-and-D, Grimes pourrait donc avoir sa carte à jouer.

Ça ne sent en tout cas pas super bon pour Evan, qui va devoir se reprendre pour éviter l’étiquette de trentenaire indésirable. Plus que remanier son temps de jeu, il est aussi bon de rappeler que les Knicks utilisent Vavane comme un pur shooter. Oui, le leader des Bleus peut se muer en pyromane à grand coup de catch and shoot, mais Evan a aussi besoin de créer balle en main et Thibs devrait peut-être y réfléchir, même si pour le coach rien n’est définitif comme il l’a rappelé au New York Post :

« Rien n’est gravé dans la pierre. Nous choisirons match après match pour jeter un œil à différents joueurs. Il faut s’assurer de bien examiner tout ce qui se passe. Nous verrons si cela nous aide sur différents points. Mais rien n’est figé. »

Petite inquiétude ce matin au réveil en pensant à la situation de notre Vavane national, sa place de starter est remise en jeu et le trentenaire va devoir se réveiller pour rappeler à tout le monde qui porte la culotte. Quoi de mieux pour ça que de terroriser Boston dans un Madison Square Garden en feu au prochain match ? In Vavane we trust !

Source texte : New York Basketball, New York Post.