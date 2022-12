Rival de Victor Wembanyama dans la course pour la première place de la Draft 2023, Scoot Henderson continue son petit bout de chemin en G League. La pépite s’est récemment livrée à HoopsHype concernant ses objectifs en NBA et notamment le joueur qu’il aimerait devenir à terme.

On est tellement hypés par le phénomène Victor Wembanyama qu’on a tendance à zapper que 59 autres garçons seront appelés en juin prochain par Adam Silver (et puis Mark Tatum) durant la Draft 2023. Si Wemby apparait comme le grandissime favori pour être first pick à la messe annuelle de la NBA, il ne faut pas oublier qu’un autre garçon attire beaucoup de projecteurs sur lui ces derniers mois : Scoot Henderson.

Le meneur, qui a décidé de sauter la case NCAA pour rejoindre directement le NBA G League Ignite, est un pur diamant et il devrait logiquement prendre la deuxième place de la prochaine cuvée, juste après Wembanyama. À son avantage cette saison à l’étage inférieur (21,2 points, 4,5 rebonds, 5,8 passes) malgré une blessure qui l’éloigne des parquets depuis quelques semaines, la jeune star a profité de son récent passage au G League Showcase de Las Vegas pour discuter avec Michael Scotto de HoopsHype. Les thèmes : ses progrès, la bataille pour la première place à la Draft, ses kiffs persos, ses envies pour sa carrière et bien d’autres sujets.

Sans surprise, on y découvre qu’il rêve toujours d’être numéro devant Wemby, qu’il veut réaliser de grandes choses, être le leader d’une franchise, avoir sa signature shoe un jour. Bref, un discours plutôt logique pour un talent si attendu. Ce qui est plus intéressant par contre c’est lorsque Scoot fait le portrait robot du joueur qu’il aimerait devenir en citant des modèles qui jouent ou ont joué dans la Grande Ligue ! Alors, dans un monde idéal, à qui ressemblerait Scoot Henderson sur un parquet NBA ?

“En ce moment, probablement celui que les gens citent encore et encore, Russell Westbrook. Je veux être comme Andre Miller, par rapport au rythme et sa vision du jeu. La qualité de passe et l’intelligence de Chris Paul. Au niveau des skills, je veux être comme Damian Lillard. Je veux être un mélange de tous ces gars. En défense, je veux être comme Jrue Holiday. Je regarde tous leurs films et j’essaie d’être ce joueur à part entière. J’essayais de rencontrer Andre. Je regardais des films de lui avant le match. Miller était très lent, mais il obtenait tout ce qu’il voulait. Je sens que j’ai la capacité d’aller lentement et rapidement et d’obtenir ce que je veux.”

Pas si mal comme mélange : un MVP, un Top 3 passeur All-time, le meilleur joueur de l’histoire des Blazers, l’un des meilleurs défenseurs parmi les guards actuels et le toujours sous-estimé mais précieux Andre Miller pour finir. C’est bien propre comme combo et Henderson risque de faire des ravages s’il parvient à associer les qualités de chacun de ces garçons. Si en plus il peut ajouter la Mamba Mentality de Kobe Bryant, qui était apparemment son joueur préféré, ça promet fortement. Voilà un joueur qu’on a hâte de voir en NBA.

Scoot Henderson sera en NBA dans quelques mois et il continue de se préparer tranquillement du côté de la G League. Attendu au sommet avec Victor Wembanyama, la star de la Team Ignite ne manque en tout cas pas d’ambition.

Source texte : Michael Scotto de HoopsHype