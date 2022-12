Moqué par Kendrick Perkins à propos de son âge, Serbe Ibaka a sorti le lance-flamme pour remettre son ancien coéquipier du Thunder à sa place. Le début d’une joute verbale sur les réseaux sociaux entre deux garçons qui ne partiront pas en vacances ensemble…

Chroniqueur depuis sa retraite NBA, Kendrick Perkins ne manque jamais une occasion de faire parler de lui. Grande gueule affirmée, l’ex-pivot n’a pas changé d’un pouce depuis qu’il a rangé les sneakers, il n’hésite pas à dire les choses de manière cash, quitte à se prendre le bec avec des joueurs et même des anciens coéquipiers. Dernier ciblé en date : Serge Ibaka. Durant l’émission First Take de ce lundi, Perk’ est revenu sur l’époque où il jouait encore au Thunder. Alors qu’il commence à lister l’âge de ses coéquipiers de l’époque (Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden), l’ancien Big Man explique à J.J. Redick que Serbe Ibaka n’avait pas 21 ans mais plutôt 30 ans “car certains individus mentent à propos de leur âge“.

“Kevin Durant is only 23 years of age, Russell Westbrook is only 22, James Harden is 22, Serge Ibaka is 21, although he was probably 30 at the time because we already know how certain individuals lie about their age.” 🗣️ @KendrickPerkinspic.twitter.com/4STrvSsSgW — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 26, 2022

Difficile de ne pas y voir un sous-entendu par rapport aux origines africaines de l’intérieur de Milwaukee, qui a fêté ses 33 ans en septembre. Une remarque clairement pas appréciée par l’Hispano-Congolais, qui a pris le temps de répondre à Perkins via Twitter.

Hey @KendrickPerkins, I count my blessings every day and I don’t usually react to comments about me. But It’s disappointing to hear someone I shared a locker room with spreading misinformation to be relevant and get views on TV and social media. https://t.co/MRdXJwGpJZ — Serge Ibaka (@sergeibaka) December 26, 2022

“Je n’ai pas l’habitude de réagir aux commentaires me concernant. Mais c’est décevant d’entendre quelqu’un avec qui j’ai partagé un vestiaire répandre de fausses informations pour obtenir des vues à la télévision et sur les médias sociaux.” “Vous pouvez parler de mon jeu si je ne joue pas bien, je n’aurai jamais de problème avec ça. Mais aller au-delà sans raison n’est vraiment pas acceptable. C’est un manque de respect pour moi et je pense que c’est un manque de respect pour de nombreux Africains qui doivent vivre avec cette accusation infondée.”

Après avoir défendu sa position, le joueur des Bucks a ensuite lancé la charge en taclant son ancien collègue par rapport à sa manière de faire mais aussi vis-à-vis de leur aventure commune à OKC.

“Bien que je sois déçu, je ne suis pas surpris de voir ces actions de la part de quelqu’un qui a obtenu son poste en brisant le code du vestiaire et en répandant des mensonges sur deux de ses anciens coéquipiers et frères comme KD et Russ.” “Quand KD faisait un mauvais match, tu l’avais critiqué dans son dos, et quand Russ faisait un mauvais match, tu le critiquais aussi. Tu n’étais pas un leader de vestiaire, et tu as continué à faire la même chose dans les médias.”

Une sortie à laquelle Perkins a vite réagi, d’abord en présentant ses excuses puis en reprenant Ibaka de volée par rapport au comportement de ce dernier du temps de leur passage commun dans l’Oklahoma. Ambiance…

Did you say spreading lies at @sergeibaka ? Please don’t get me started homie!!!! Please don’t. I’m not about to talk about those OKC days and what you were doing in that locker room. I will not… but you definitely need to stop because you know I KNOW!!!! Carry on tho… — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) December 26, 2022

Autant dire que c’est pas demain la veille qu’on verra un pot de retrouvailles entre les anciens intérieurs d’OKC.

Source texte : @sergeibaka / Clutch Points