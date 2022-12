Marc Lasry, co-propriétaire des Milwaukee Bucks depuis 2014, réfléchirait à vendre les parts qu’il possède au sein de la franchise du Wisconsin. Pas de quoi mettre en péril le futur à court terme de la franchise, mais tout de même une information non négligeable dans le paysage NBA.

Alors que l’actualité récente de la Grande Ligue a été marquée par la vente des Phoenix Suns sur fond de Robert Sarver qui nous fait des remakes de Donald Sterling, ce sont les bourreaux des Cactus lors des Finales 2021 qui pourraient cette fois-ci ce retrouver prochainement en vente, partielle celle-ci. Marc Lasry, prorpiétaire des Bucks depuis 2014 – une lointaine époque lors de laquelle le futur de la franchise était entre les mains de Jabari Parker à défaut d’être dans ses genoux – serait en effet ouvert à revendre ses parts au sein de l’organisation, nous apprend l’insider Marc Stein. Lasry fait partie, avec Wes Edens, Jamie Dinan, Mike Fascitello et… Aaron Rodgers (certes de façon très minoritaire) des cinq actionnaires au capital des doubles champions NBA (1971 et 2021).

Lasry et Edens avaient acquis la franchise en 2014 pour 550 millions de dollars auprès de l’ex-propriétaire et ancien sénateur du Wisconsin Herb Kohl. Depuis leur arrivée, les deux hommes ont notamment été des acteurs majeurs de la construction du Fiserv Forum pour remplacer le Bradley Center qui servait d’enceinte aux Daims depuis trente ans, sécurisant ainsi la présence à long terme de la franchise dans la ville de Milwaukee, à une période où planait au-dessus des fans du Wisconsin le spectre d’un déménagement. Selon Mike Ozanian de Forbes, la franchise des Milwaukee Bucks est évaluée à près de 2,3 milliards de dollars. À titre de comparaison, les Suns vendus il y a une semaine étaient valorisés à 2,7 milliards de dollars, mais ont été cédés au nouveau propriétaire Mat Ishbia pour 4 milliards. On peut donc imaginer que Marc Lasry pourrait tirer une belle somme de l’opération s’il matérialisait effectivement la vente de ses parts au sein des Bucks.

Avec toutefois les autres actionnaires de la franchise qui devraient rester en place, une telle vente ne devrait pas entraîner des bouleversements majeurs au sein de l’organisation. Par ailleurs, si Lasry devait vendre ses part à Milwaukee, il se murmure qu’il pourrait aller chercher des actions au sein d’une autre franchise NBA pour ré-investir ses gains.

