Alors que les Bucks n’arrêtent plus de gagner sur les parquets NBA (14 victoires de suite), ça bouge en coulisses. Le co-propriétaire de la franchise de Milwaukee, Marc Lasry, a effectivement décidé de vendre ses parts aux proprios des Cleveland Browns (équipe NFL).

Il y a neuf ans, Marc Lasry avait racheté les Bucks (en compagnie d’un certain Wes Edens) pour la somme de 550 millions de dollars. Quasiment une décennie plus tard, le co-propriétaire a décidé de revendre ses parts pour 3,5 milliards à Jimmy Haslam et sa femme Dee, propriétaires des Cleveland Browns. La nouvelle a été annoncée par ESPN et The Athletic.

Milwaukee Bucks co-owner Marc Lasry has reached an agreement to sell his portion of the Bucks to Cleveland Browns owners Jimmy and Dee Haslam for a $3.5 billion valuation, sources told ESPN. — Tim Bontemps (@TimBontemps) February 27, 2023

Si la vente n’est pour l’instant pas encore officielle, ce n’est plus qu’une question de temps. Comme l’indique Tim Bontemps d’ESPN, avec 3,5 milliards de dollars, on est sur le deuxième montant le plus élevé pour une franchise NBA après la vente pour 4 milliards des Phoenix Suns tout récemment. Les Bucks seront désormais détenus par le couple Haslam et Wes Edens, l’autre co-propriétaire qui a décidé de conserver ses parts.

Marc Lasry peut lui quitter son poste avec le sentiment du devoir accompli. Il laisse la franchise de Milwaukee en très bonne santé, elle qui a remporté un titre de champion NBA en 2021 et qui fait toujours partie des équipes phares de la Conférence Est sous l’impulsion de Giannis Antetokounmpo. De plus, les Bucks évoluent aujourd’hui dans une salle flambant neuve (le Fiserv Forum, qui a ouvert ses portes en 2018), dont la construction a permis à la ville de Milwaukee de sécuriser la présence de la franchise pour de très nombreuses années.

Source texte : The Athletic, ESPN