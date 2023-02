Battue hier par la République Dominicaine, l’Argentine est officiellement éliminée de la Coupe du monde de basket 2023. Un tel scénario n’était pas arrivé depuis 1982, eux qui se sont toujours imposés comme des tauliers en Amérique et des prétendants au titre mondial.

Si le dieu du foot s’est montré clément pour les Argentins en décembre, celui de la balle orange a su rééquilibrer la balance. La nuit dernière, l’Argentine s’est donc faite éliminer de la course à la Coupe du monde 2023. La faute à un dernier match éliminatoire contre la République Dominicaine, perdu 79-75. Pourtant, l’équipe menée par Facundo Campazzo était largement favorite. Elle était donnée victorieuse tant par les bookmakers que par les supporters argentins encourageant leur meute à domicile, au Polideportivo Islas Malvinas. Et nombreux pensaient même que le match était plié lorsque, à deux minutes de la fin du troisième quart-temps, l’Argentine avait pris le large avec 17 points d’avance.

Les Argentins réaliseront finalement une dernière manche catastrophique, ils ne pourront stopper la révolution dominicaine et les dernières secondes de jeu de l’Argentine seront si chaotiques qu’elles en rendront jaloux les Rockets de 2018. Alors que Los Quisqueyanos de Victor Liz mènent de deux points, Nicolas Laprovittola avait une chance d’égaliser au lancer mais loupe les deux tirs. Lors de la possession suivante, Eloy Vargas s’occupe des pauvres Argentins et vient déposer un lay-up tout en douceur sur la planche, pour donner 4 points d’avance à la Rep Dom. L’Albicéleste ne s’en remettra jamais.

L’Argentine termine ainsi quatrième de son groupe avec 20 points, à égalité avec le Venezuela. Pour être qualifié il fallait terminer dans les trois premiers de son groupe… ou être le meilleur quatrième, mais au final et pour une histoire de quelques points c’est finalement le Brésil qui s’en sort et qui ira à la CDM en septembre.

C’est donc la fin d’une série assez folle de 40 ans de participations à la Coupe du monde. Vainqueur de la première édition en 1950, l’Argentine s’est ainsi toujours qualifiée depuis 1982. Pour la République Dominicaine, il s’agit en revanche d’un véritable exploit : l’équipe rejoint la liste des qualifiés à la Coupe du monde 2023 qui se déroulera en Indonésie, au Japon et aux Philippines, pour ce qui sera seulement la troisième participation de son histoire.

Un sacré coup de tonnerre donc, pour une nation championne olympique en 2004 et encore finaliste de la dernière CDM en 2019. L’héritage est immense et, pour l’instant les descendants de Manu Ginobili et Luis Scola… ne sont pas à la hauteur.