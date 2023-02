À la base du fonctionnement de la NBA, l’accord collectif (dit CBA) entre les 30 propriétaires de franchise (ainsi que le commissionnaire) et l’association des joueurs (NBPA) arrivera à expiration au terme de la saison 2023-24. Mais les négociations sur un nouveau CBA sont déjà bien avancées et pourraient même déboucher sur un accord dans les prochaines semaines.

31 mars 2023. Notez bien cette date dans votre calendrier car c’est la deadline que possèdent aujourd’hui la NBA et le syndicat des joueurs pour signer un nouvel accord collectif.

Bien que les deux parties aient décidé à plusieurs reprises de repousser cette date limite pour continuer les négociations, les nombreux progrès réalisés dans les récentes discussions font souffler un vent d’optimisme sur la ratification prochaine d’un nouveau CBA. C’est en tout cas ce que nous révèle l’insider Shams Charania de The Athletic,

Sources: The NBA and NBPA are progressing in talks on reaching a new Collective Bargaining Agreement.

Full story at @TheAthletic on key issues such as luxury tax brackets, one-and-done rule, player extension limits and more: https://t.co/OPe3lC3hIC

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 27, 2023