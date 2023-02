Auteur de sa meilleure performance offensive en carrière et l’une des plus folles de l’histoire la nuit dernière (71 points contre les Rockets), Damian Lillard a visiblement suscité la suspicion au sein des bureaux de la NBA. Tout de suite après le match, la star des Blazers a effectivement dû passer par la salle “contrôle antidopage”.

Les tests antidopage sont censés être “random” (c’est-à-dire fait au hasard), mais on a quand même beaucoup de mal à y croire.

Comme avec Donovan Mitchell après son match à 71 points au début du mois de janvier, c’est donc Lillard qui a été testé pour vérifier que sa performance exceptionnelle de dimanche n’avait pas été provoquée par l’un ou l’autre produit interdit par la NBA. C’est le joueur lui-même qui l’a révélé suite à son explosion offensive face aux Rockets.

En même temps, on peut comprendre la NBA, Damian n’arrêtant pas de repousser ses propres limites après un début d’année 2023 déjà splendide. Sur les 23 matchs joués par Dame entre début janvier et le All-Star Break (où il a gagné le concours à 3-points), Lillard tournait à 35 points et 7 passes de moyenne, avec dans le lot six matchs à 40 points, un à 50 et un à 60. On peut donc ajouter désormais cette perf à 71 points, huitième meilleure prestation au scoring dans l’histoire de la NBA.

Dame said tonight was the first time he had been blood-draw drug-tested following a game in his entire career.

His full thoughts on it: pic.twitter.com/ZKu5vIKmrd

— Rob Perez (@WorldWideWob) February 27, 2023