Donovan Mitchell l’avait fait il y a quelques semaines, Damian Lillard s’y est collé cette nuit. Le rapport entre le meneur des Blazers et la ville de Mâcon ? Le 71. Comme la Saône et Loire, et comme le nombre de points scorés cette nuit par Dame sur la défense des Rockets. 71. Rendez-vous compte.

C’est donc la deuxième fois de la saison qu’un joueur NBA score 71 points dans un seul et même match. Une phrase qui résume presque à elle seule la NBA en 2023, mais qui ne doit pas occulter le fait que l’on parle de MONSIEUR Damian Lillard, aka l’un des meilleurs shooteurs de sa génération, du genre de ceux qui disputent la première place à Stephen Curry en personne. Cette nuit ? Oublions le sparring partner qui ne mérite pas vraiment qu’on le mentionne et parlons plutôt d’histoire. Un huitième match à plus de 70 points, dans toute l’histoire de la NBA, depuis 1946 donc. Le deuxième plus gros total de 3-points inscrits (13) derrière les 14 de Klay Thompson. Un cinquième (!!!) match à plus de 60 pions pour le meneur des Blazers, et ça c’est peut-être bien le plus fou, le chiffre qui vous résume le mieux le garçon. Le garçon et sa forme actuelle d’ailleurs, car il est utile de rappeler que, cette saison, Damian Lillard a quand même posé 50 pions contre Cleveland, 60 contre Utah et donc 71 sur les Rockets, entre autres cartons à 40 et plus, que l’on ne compte même pas.

Que dire de plus finalement, si ce n’est que Dame D.O.L.L.A. répond à sa manière à l’immobilisme de sa franchise pour l’entourer au mieux en multipliant les exploits, que ça fait de lui un joueur all-time mais que ça ne fait pas pour autant des Blazers des favoris pour le titre. Ah oui si, avant de finir, regardez quand même les highlights hein. Le mec en a mis 71 mais il a carrément postérisé des gens, quand même. Et regardez la distance des tirs de ce grand malade. C’est pas des lancers-francs ça.