En quête d’un nouveau coach, les Hawks ont finalement fait leur choix. C’est Quin Snyder qui reprend les rênes de l’équipe. L’ancien tacticien du Jazz s’est engagé pour 5 ans.

C’est une nouvelle qui ne surprendra personne car Quin Snyder était depuis quelques jours le grand favori pour succéder à Nate McMillan à la tête d’Atlanta. Il manquait juste l’officialisation et, comme souvent, c’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a balancé l’info sur l’oiseau bleu.

ESPN story on Quin Snyder agreeing to a five-year deal to coach the Atlanta Hawks https://t.co/K8UFM74ncr

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 27, 2023