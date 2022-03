Trae Young s’est défrisé face aux Pacers : 47 points dont 33 avant la mi-temps, 13/20 au tir dont 7/10 du parking, parce qu’il le vaut bien

C’est l’histoire d’un mec qui commence son match avec un gros trois non-contesté, un and-one sur Buddy Hield, un gros trois dans le corner, un gros trois du logo sur un Kiefer Sykes qui ne regarde pas et un drive supersonique. Au premier quart-temps.

Toujours à l’heure, quelque soit l’heure. Le slogan vous fait penser à la légende récente de Damian Lillard, notre condition de daron vous rappelle que c’est le cri de ralliement des Super Wings, mais pour cette nuit l’adage collait plutôt à Trae Young. Introduction + crossover sur Terry Taylor et nouveau tirs du logo sur Buddy Hield, et à la mi-temps Trae Young compilait déjà 33 points sur la pauvre défense des Pacers qui s’était dit qu’un mec à tête de troll ne pouvait pas leur faire tant de mal que ça. Oups. Ce soir était l’un de ces soirs où Trae Young avait décidé de faire du sale, dans le plus grand des irrespects. Tu me laisses un mètre ? Sanction, et tant pis si ma chaise est installée dans le logo. Tu ne prends pas à mes feintes ? Allez viens j’temmène au vent, je t’emmène et je finis au lancer-franc. Match équilibré car les Pacers sont joueurs et la défense des Hawks est ce qu’elle est, mais Ice continue son chantier après la pause, Oshae Brissett ouvre la ligne de fond et le repli défensif d’Indiana pue la Lottery alors le total du petit hirsute grimpe, grimpe, grimpe comme un Jaylen Brown sur un Maxi Kleber.

Les stats finales de Trae Young ? 47 points à 13/20 au tir dont 7/10 du parking de l’usine Schwarzkopf, 14/14 aux lancers, 3 rebonds, 5 passes et 2 interceptions, en 35 minutes car le fénoméno n’a pas tant joué que ça. Septième pointe au dessus des 40 cette saison, pour un homme qui a déjà claqué les…56 en début d’année civile, et des Hawks qui restent tranquillement – un peu trop – dans les places play-in à l’Est, à la neuvième place, priant actuellement pour ne pas avoir à jouer les Nets entre la régulière et les Playoffs. Le cas non-échéant ? On a vu en Playoffs 2021 que ces Faucons étaient capables de se mettre en ordre de marche pour gagner des séries, défensivement notamment, alors l’espoir subsiste toujours en Georgie, l’espoir que Nate McMillan retrouve ses manuels de défense avant avril, ceux qui prennent la poussière au grenier depuis le mois d’octobre.

La barre des 50 approchée et, le plus fou, avec une facilité assez déconcertante. LeBron, Giannis, Niko, Joel, Ja, DeMar, Jayson, Luka… cette saison nous offre des festins offensifs incroyables quasiment tous les soirs mais à la table des gloutons n’oubliez pas Trae Young, ne l’oubliez jamais car il vous le fera payer.