Les notes de Celtics – Mavs : Jaylen Brown désinstalle Maxi Kleber mais Spencer Dinwiddie le venge et installe la clim

Une saison NBA ce sont des matchs, des mecs qui les regardent et qui en parlent, mais aussi des mecs qui les regardent et qui les notent. Vengeance probable après une jeunesse passée à collectionner les zéros, et occasion rêvée en tout cas de lâcher de la punchline au kilo. Cette saison encore la Team Notes vous ravira donc de son imagination sans faille, en essayant tout de même de parler un tout petit peu de basket. Chiche ?

« Voyager jusqu’au Nirvana, hôtel 5 étoiles prendre le p’tit dej en pyjama », telles sont les lyrics de Naps dans son titre « La Kiffance ». Sauf que les habitants de Boston, après avoir réservé leur double hot-dog pour le goûter, ont pris un aller simple vers l’enfer pour ce match lors duquel la première équipe qui marquait plus de deux paniers consécutifs devait visiblement boire une pinte d’huile de foie de morue. Déjà que ça fait environ 427 fois qu’on note les Celtics cette saison, on avait peur de vriller au bout du troisième joueur en parlant de fricadelle. Pardon ? Vous voulez qu’on parle encore un peu de basket dans cet article ? Ça se passe donc dans les notes ci-dessous, ou pas d’ailleurs.

# Boston Celtics

Robert Williams III (6) : jamais le dernier pour distribuer des coups sous les panneaux et brutaliser des arceaux, Robert Williams III a encore fait dans la violence. Vivement la parution de la vidéo « Le clash des Williams », avec les Williams du 63 et du 58.

Al Horford (5,5) : toujours aussi vieux, mais toujours aussi précieux. La bouteille d’eau du lendemain de soirée. Pablo Picasso aurait par contre pu se retourner dans sa tombe pour sortir son tréteau et son pinceau et peindre son shoot difforme.

Jayson Tatum (6,5) : toujours dans le même registre, il a assuré son scoring tout en laissant quelques shoots en route quand même. Un peu comme toi quand tu arrives à la friterie en voulant tester de nouvelles choses, mais peu friand du risque tu lâches froidement « une fricadelle s’il vous plaît ». Ah bah voilà, on a vrillé comme prévu dans l’intro.

Jaylen Brown (7) : en voyant toute la salle dormir, Jaylen Brown a sonné l’heure de fin de la sieste en allant escalader Maxi Kléber, avant de checker KG, aux premières loges de cet assassinat et donc légalement coupable de « non assistance à personne en danger ». Tu sais par contre que ce match est tout naze quand sur l’action suivante JB envoie un sous-marin du futur.

Marcus Smart (5) : la faute n’a pas été sifflée sur son ultime tir à 3-points, mais vous savez pertinemment que même si la faute avait été sifflée, Marcus Smart aurait laissé filer au minimum un lancer-franc.

Grant Williams (3) : il a eu ses tirs mais le robinet était très fuyant. Peu de shoots sont tombés dedans. Grant Williams aurait pu appeler un plombier, il a choisi de réparer son shoot avec du scotch et de la patafix.

Derrick White (3,5) : un match sans pour la touffe la plus fournie et la plus haute du Massachusetts. Pas le même impact en défense et des pourcentages bien cracra. Si ce match était le premier que l’on visionnait, on se dirait qu’il faut lui aussi il faut lui retirer son maillot mais ne jamais lui rendre.

Payton Pritchard (5) : un match d’aboyeur pour le meneur de petite taille. Sauf qu’en général, les chiens de petite taille qui aboient sont des chihuahuas. Et les propriétaires ne nettoient pas le trottoir après leurs besoins.

# Dallas Mavericks

Dwight Powell (4,5) : chez ces Mavs qui ont décidé de jouer avec Passe-Partout et Mimie Mathy, Dwight Powell faisait office de réverbère’, et cest vrai que pour une autruche il ressemble vachement à un humain.

Dorian Finney-Smith (7) : un pur match de vaillant de la part de DFS. Oui ça ressemble à un acronyme de cryptomonnaie, mais Dorian Finney-Smith a VRAIMENT apporté sur ce match. Du combat, du shoot et de l’intensité, tout ce qu’on attend de lui soir après soir. Il a emmené Jayson Tatum faire ses besoins pendant tout le match.

Spencer Dinwiddie (7,5) : sa présence dans le Texas est probablement due à un whisky-coca de trop ingurgité par Mark Cuban le soir de la deadline et il ne se souvient probablement pas de l’avoir ramené en ville. Vu son début de match, Spencer Dinwiddie semblait aussi faire un Very Bad Trip et préparer le quatrième volet de la saga, mais dans cette série de films, on finit toujours par se rappeler et revenir à la raison. C’est ce qu’il a fait en plantant ce dagger et en installant la clim juste à côté du maillot de KG

Jalen Brunson (6) : une alternance de bon et de moins bon pour l’autre JB du match. Discret mais efficace, simple mais agréable, Jalen Brunson est une vidéo de chatons qui jouent ensemble.

Luka Doncic (7,5) : même sur une jambe, il a fait passer ses défenseurs pour des toupies Beyblade et a enroulé ses vis-à-vis dans des McWrap. Il a semblé laborieux au début, mais de toute façon, tout le monde sait que Luka n’a pas besoin de courir pour être monstrueux. Tout en souriant, il a écœuré ses adversaires en EDGE.

Maxi Kleber (3) : une soirée qui sent le Pouligny Saint Pierre et la ballerine portée en soirée techno pour Maxi Kleber. Une ligne de stats aussi vide que ses neurones après le passage du ballon dans sa ganache sur le dunk de Jaylen Brown. Mini Clébard doit vite rentrer à la niche.

Josh Green (5,5) : un match simple sans trop en faire, mais qui a son importance au final. Aussi random que son blaze au final.

Trey Burke (4,5) : un match très beurk de la part de Trey Burke, qui a probablement mangé du pamplemousse après s’être lavé les dents. Et si vous en attendiez plus de cette note, vous allez au devant de grandes déceptions.

Davis Bertans (4) : on nous l’a vendu comme un grand shooteur il fut un temps. Il n’en est plus rien aujourd’hui. Faudra pas s’étonner si l’avion des Mavs part sans lui un jour et le laisse sur le tarmac.

Sterling Brown (4,5) : peu de minutes mais un apport bien cheum, ratant presque tout. On peut dire que Sterling a… livré un mauvais match. Logique après le Brexit.

Voilà, pas sûr que ce soit le genre de match qu’attendait Kevin Garnett pour la cérémonie de retrait de son maillot. Tout le TD Garden se voyait déjà entamer une gigantesque fête du slip, sauf que Luka Doncic et surtout Spencer Dinwiddie ont calmé tout ce beau monde. 95 à 92, l’affaire est pliée pour les Mavs. Un match qui avait bien mal commencé nous offre un finish de dingue. La zone elle dit « Eh merce », et nous on vous laisse sur cette note d’amour.