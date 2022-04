Une saison NBA ce sont des matchs, des mecs qui les regardent et qui en parlent, mais aussi des mecs qui les regardent et qui les notent. Vengeance probable après une jeunesse passée à collectionner les zéros, et occasion rêvée en tout cas de lâcher de la punchline au kilo. Cette saison encore la Team Notes vous ravira donc de son imagination sans faille, en essayant tout de même de parler un tout petit peu de basket, même en Playoffs. Chiche ?

Pour rappel, le basket est un sport ou il faut mettre le ballon dans le panier. Le Heat a su mettre le ballon dans le panier, tandis que les Hawks ont visé partout, sauf dans le cercle et il parait que c’est assez embêtant pour l’emporter. Atlanta avait un pourcentage qui aurait pu être remboursé par la sécu, tandis qu’à Miami, ça a joué façon gangster. Jimmy Butler et Trae Young se sont un peu chamaillés et Buckets aurait apparemment promis à Ice Trae un voyage en Turquie pour une greffe capillaire si les Hawks perdaient, peut-être pour ça que Trae Young a fait un match si claqué. On passe aux notes ?

# Miami Heat

Bam Adebayo (6) : il n’a même pas eu besoin d’attaquer ce soir, mais alors… quelle défense, sur n’importe quel joueur qui se présente face à lui. Jean-Michel Amoitié.

PJ Tucker (6,5) : les cancres étaient envoyés au coin et lançaient des avions de papier sur les autres élèves, PJ Tucker, lui, reste aussi dans les coins et balance la balle dans le panier. Et s’il était simplement un mauvais élève qui a réussi à percer ?

Jimmy Butler (7) : toujours aussi juste, toujours aussi précieux, toujours aussi gueulard, toujours aussi complet, toujours aussi Jimmy. Ce soir on aurait pu lui demander de faire beaucoup de choses, de la vaisselle à la cuisine en passant par l’aspirateur. Tout, sauf rentrer des lancers-francs visiblement.

Max Strus (5) : il a bien souvent la précision chirurgicale d’un docteur derrière l’arc, dommage qu’aujourd’hui il ait choisi le docteur de la série H. Max Strauss.

Kyle Lowry (6) : il a un gros derche, une bague, et il en aura peut-être même une deuxième à la fin de cette saison. Le rêve de beaucoup de femmes.

Gabe Vincent (6) : il a remporté son duel des poulets sans tête contre Delon Wright. Un vrai apport en sortie de banc, des paniers qui font du bien et un vrai swag.

Duncan Robinson (8) : il a passé toute sa soirée à faire des ricochets dans l’océan avec des cailloux. Il a un meilleur pourcentage sur des shoots contestés à 3 points que certains joueurs au lay-up en situation d’entraînement. Jimmy Neutron a eu le cerveau en éruption.

IL EST SUR UNE AUTRE PLANÈTE JIMMY NEUTRON https://t.co/SnbFA4Wiv9 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

Tyler Herro (4) : probablement fatigué de sa mala de la veille, il a fait dans le social en ayant tout foutu à côté et a rendu plein de ballons aux Hawks. Imaginez deux secondes s’il se réveille.

Dewayne Dedmon (6) : il nous a fait penser à Dwight Howard version 2009 sur certaines séquences. Clint Capela a décidé d’être suisse jusqu’au bout et a levé le drapeau blanc.

# Atlanta Hawks

Onyeka Okongwu (3,5) : Bam Adebayo était chargé de garder le jeunot. Résultat des courses : allez en prison, ne passez pas par la case départ, ne touchez pas 20 000$.

Danilo Gallinari (6) : sans lui, le match aurait probablement été arrêté, ou flouté avec un logo « -18 » en bas de l’écran. Quelques shoots qui ont permis de ne pas trop boire la tasse, comme quoi on peut savoir viser avec un strabisme.

De’Andre Hunter (4) : n’a pas eu beaucoup d’occasions de se montrer. Faut dire qu’à Miami, on te fout visiblement un flingue sur la tempe pour que tu enfiles une cape d’invisibilité façon Harry Potter.

Kevin Huerter (4,5) : pas le pire des Faucons ce soir, mais pas le meilleur non plus, il est passé à quelques shoots du parking d’intégrer le podium des roux les plus appréciés du monde après Matt Bonner et Adrien Quatennens.

Trae Young (2) : totalement à côté de ses pompes, il a tout raté et a constamment été ciblé, par absolument CHAQUE défenseur du Heat sur ce match. On aurait dit un pauvre gamin sans histoires harcelé par tous ses camarades dans la cour de récré.

Bogdan Bogdanovic (3) : 0% aux tirs, c’est à se demander comment Bogi a eu ses 500 parrainages. Résultat, les Hawks sont encore plus endettés que Valérie Pécresse après ce match.

Le backcourt Bogdanovic – Trae Young est globalement à 5% au tir. Bonne nouvelle, avec ce genre de pourcentage tu te fais rembourser ta campagne. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

John Collins (5) : il a tenu à jouer mais ses gestes ont semblé un peu rouillés et pas naturels, on espère qu’il n’aggravera pas sa blessure. Au moins, y’a pas d’avion à casser ici.

Delon Wright (4,5) : Avant, il était Alain Delon, mais ça c’était avant.

Timothé Luwawu-Cabarrot (4,5) : Run TLC a marqué deux fois plus de shoots que Trae Young ce soir. Faites ce que vous voulez de cette information.

Kevin Knox (5,5) : il a profité que tout le monde soit parti à la douche pour marquer ses points, Malheureusement, le score et son visage boursouflé indiquent que c’est lui qui était KO. Knox Out.

De match il n’y a donc pas eu entre la bande à Jimmy Butler et celle à Trae Young. Miami est bien décidé à casser les bonbons de n’importe qui dans ces Playoffs. Certes, Duncan Robinson n’aura pas la même réussite tous les soirs, mais comptez sur les sbires de Spoelstra pour envoyer la même énergie jusqu’en juin. To be continued.