Pour leur entrée en Playoffs face aux Hawks, le Heat n’a pas perdu de temps pour faire passer un message. Grosse win, grosse défense, mais aussi grosse adresse. Une adresse symbolisée par le sniper Duncan Robinson, tout simplement en feu pour brûler les ailes des Faucons.

Duncan Robinson n’a pas connu une saison facile cette année. Des stats en baisse, des pourcentages au tir qui chutent, tout ça après avoir signé un contrat XXL de 90 millions de dollars l’été dernier. Forcément, cela a de quoi grincer les dents. Heureusement pour lui, le Heat a terminé en tête de l’Est et l’artilleur a aujourd’hui une magnifique opportunité de se racheter face à une équipe d’Atlanta pas vraiment réputée pour sa défense cette saison. Et dès le Game 1 du premier tour contre les Hawks, ça n’a pas raté. 27 points en seulement 23 minutes en sortie de banc, le tout à 9/10 au tir dont un exceptionnel 8/9 depuis la plage de Miami ! Pas besoin d’y aller par quatre chemins, il faisait très chaud à South Beach ce dimanche, en particulier à l’intérieur de la FTX Arena. Les ficelles ont pris feu sous l’impact des banderilles de Robinson, qui nous a offert une véritable clinic en matière de catch & shoot et de mouvement sans ballon. C’était l’un de ces matchs où le sniper avait l’impression de lancer un caillou dans l’océan, peu importe qui était en face (coucou Timothé Luwawu-Cabarrot). Bref, tout le contraire d’un Trae Young qui a vécu un véritable calvaire face aux barbelés redoutables du Heat.

DUNCAN R8BINSON (@D_Bo20) led the @MiamiHEAT to the 1-0 series lead! #HEATCulture 🔥 Playoff Career High 27 points 🔥

🔥 Franchise Playoff Record 8 3PM 🔥 GAME 2: HAWKS vs HEAT

Non seulement Duncan Robinson a vécu une belle après-midi ensoleillée ce dimanche, mais il en a également profité pour établir un nouveau record de franchise. Personne, dans l’histoire du Miami Heat, n’avait planté autant de 3-points dans un match de Playoffs NBA. Le précédent record ? Il était de sept, et un certain… Duncan Robinson le partageait avec Mike Miller et Damon Jones. Cette fois-ci, DR est tout seul au sommet. D’un point de vue plus personnel, il a également établi son nouveau record en carrière en Playoffs avec 27 points, de bon augure pour la suite de cette postseason 2022. Ce gros match d’entrée, c’est typiquement le genre de performance qui peut lui donner la confiance nécessaire pour briller et ainsi aider le Heat à reprendre les commandes de la Conférence Est après le parcours magique dans la bulle en 2020. Cette année-là, Robinson fut l’une des raisons de la qualification de Miami en Finales NBA, à lui de refaire le coup pour fermer la bouche de ceux qui estiment que le Heat a fait une bourde en lâchant autant de billets verts sur lui.

Après-midi de rêve pour Duncan Robinson, qui lance sa campagne de Playoffs de la meilleure des manières possible. Une jolie revanche pour Jimmy Neutron après une régulière difficile, mais il va désormais falloir garder la main chaude car le Heat aura besoin de son sniper pour espérer atteindre ses plus gros objectifs.