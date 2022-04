En plein premier week-end de Playoffs, les différents finalistes pour les NBA Awards 2022 ont donc été annoncés cette nuit. Probablement parce que l’on n’avait pas assez de choses à gérer, mais ça c’est un autre problème. Voici donc les trois hommes qui peuvent encore rêver d’obtenir le trophée de MVP cette saison.

Check out your 2021-22 #KiaMVP finalists… Giannis Antetokounmpo

Nikola Jokic

82 matchs, une saison enfin entière après deux exercices foudroyés par la pandémie, et donc trois killers dans chacune des courses au trophée. Dans la famille des mecs à qui rien ne résiste ? Des meilleurs joueurs de la Ligue, de A à Z ? Nikola Jokic, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo sont les trois finalistes, et entre le Colorado, le Wisconsin et la Pennsylvanie on prépare déjà la campagne d’élection, en attendant la cérémonie qui annoncera les vainqueurs au mois de juin. Pas vraiment de surprise à l’annonce de nos trois finalistes, même si un petit Luka Doncic avait probablement quelques fins espoirs de glisser son popotin sur le podium. Au final les trois derniers candidats sont légitimes puisqu’on parle de trois mecs qui ont saigné la saison régulière de son jour 1 à son jour 82, et quoiqu’il arrive le lauréat du MVP 2022 aura les arguments qu’il faut pour clore les débats.

Nikola Jokic : 74 matchs, bilan de 48-34 avec les Nuggets, 27,1 points à 58,3% au tir, 13,8 rebonds, 7,9 passes, 1,5 steal et 0,9 contre en 33,5 minutes

Joel Embiid : 68 matchs, bilan de 51-31 avec les Sixers, 30,6 points à 49,9% au tir, 11,7 rebonds, 4,2 passes, 1,1 steal et 1,5 contre en 33,8 minutes

Giannis Antetokounmpo : 67 matchs, bilan de 51-31 avec les Bucks, 29,9 points à 55,3% au tir, 11,6 rebonds, 5,8 passes, 1,1 steal et 1,4 contre en 32,9 minutes

Merci de vous munir d’une paille pour respirer. Trois monstres, trois bêtes statistiques, trois leaders clairement valuables. Giannis Antetokounmpo est déjà double-MVP, DPOY, champion NBA et MVP des Finales, Nikola Jokic est le MVP en titre et Joel Embiid n’a jamais été rien du tout, ceci est peut-être un premier indice. Les trois sont dominants en défense car, stats avancées à l’appui, Nikola Jokic n’a pas grand chose à envier à ses deux copains même si ça ne se caractérise pas de la même façon. En attaque ? Trois salles trois ambiances, avec un pivot dominant aux allures de Hakeem Olajuwon des temps modernes, qui shoote de loin donc, un Freak qui n’a besoin que de trois pas et deux dribbles pour traverser un terrain de basket, et un pivot en apparence plus lent mais possédant la force d’un mammouth et la vista de Magic Johnson. Le bilan ? Avantage Joel et Giannis. L’importance dans leur franchise ? Difficile de ne pas mettre en avant la manière avec laquelle Nikola a porté cette saison tout Denver sur ses épaules toutes roses. Désolé messieurs Morant, Doncic, Booker, DeRozan, Curry ou Durant, mais notre tiercé de tête était intouchable cette saison, à tel point que les trois lettres magiques furent tweetées quasiment chaque matin de la saison tant les golgoths de Philly, Milwaukee et Denver ont enchainé les lignes de stats aux airs de code-barres.

Rien de bien original donc, et le podium est d’ores et déjà l’un des plus dingues de l’histoire en terme de domination et de statistiques. Alors, plutôt Team Giannis, Team Niko ou Team Joel ? On vous laisse vous écharper en commentaires mais faites-le avec classe, les trois zozos le méritent.