En remportant son premier titre de MVP en 2018, on était loin de se douter que James Harden ferait office pendant longtemps de dernier Américain en date à remporter le titre de Most Valuable Player sur une saison régulière de NBA. Depuis ? Trois monstres, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid se sont partagés les six derniers titres. Et au vu des jeunes tarés qui émergent, c’est une tendance qui est partie pour durer.

On savait déjà que ce serait le cas quand le podium a été annoncé, c’est maintenant officiel de chez officiel. En remportant son troisième titre de MVP, première pour un joueur étranger, Nikola Jokic a filé à la team internationaux son sixième Michael Jordan trophy… en six ans. Giannis Antetokounmpo était déjà devenu le premier international à remporter deux fois le trophée, le Joker a poussé le délire encore un cran plus loin. Avec le passage de Joel Embiid entre-temps – qu’on croyait franco-camerounais à l’époque – on est donc bien sur six éditions de suite remportées par des joueurs issus d’un pays utilisant le système métrique.

Cela fait donc officiellement 6 SAISONS DE SUITE que le trophée de MVP est remporté par un joueur non-Américain.

2019 : Giannis Antetokounmpo

2020 : Giannis Antetokounmpo

2021 : Nikola Jokic

2022 : Nikola Jokic

2023 : Joel Embiid

2024 : Nikola Jokic

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2024

La grosse question est : combien de temps cette tendance peut-elle durer ? Ce n’est un secret pour personne, les grandes stars américaines encore en activité ayant remporté ce trophée par le passé sont plutôt sur le déclin. LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, James Harden et Russell Westbrook ont tous plus de 34 ans et sont plus proches de la fin de leur carrière que du début. Et au niveau des stars émergentes, on semble plutôt se diriger vers une passation de pouvoir vers de nouveaux joueurs… internationaux. Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic ou Victor Wembanyama semblent mieux placés pour obtenir quelques Michael Jordan trophies dans les années à venir, peut-être un peu plus que les Jayson Tatum, Anthony Edwards, Jalen Brunson, Devin Booker ou Zion Williamson.

Sans oublier le fait que les trois derniers MVP ne sont… pas si vieux que ça. Aucun joueur du trio Joel / Giannis / Nikola n’a plus de 30 ans, il n’est pas dit que ces trois là ne chapardent pas encore quelques titres dans les années à venir. Et si on regarde encore plus dans le futur… les Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Nikola Topic, Tidjane Salaun, Khaman Maluach, Hugo Gonzalez, Noa Essengue, Michael Ruzic et autres Nolan Traoré arrivent à grande, très grande vitesse, aussi vite que notre patriotisme est grand.

Alors accrochez vous les Amerloques, le prochain titre de MVP de régulière pour un Américain pourrait ne pas arriver demain. Anthony Edwards ou pas, avec les huit prochaines statuettes pour Victor Wembanyama, ça fera donc quatorze d’affilée. Non, on ne s’emballe pas. Jamais.