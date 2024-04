Amazon Prime va bien acquérir des droits de diffusion de la NBA !

Alors qu’on est en plein milieu du premier tour des Playoffs, la NBA est en pleine négociation pour son prochain contrat de droits TV. Et comme attendu, il y aura une part réservée à une plateforme de streaming : Amazon Prime !

On en parlait il y a quelques jours, ça se confirme.

D’après The Athletic, Amazon Prime va acquérir une partie des droits de diffusion de la NBA. La Ligue et la plateforme de streaming ont en effet trouvé un terrain d’entente qui permettra à cette dernière de diffuser des matchs à partir de la saison 2025-26. Et visiblement pas n’importe quels matchs : des matchs importants de saison régulière (possiblement le jeudi soir), ainsi que des rencontres de Playoffs (allant possiblement jusqu’en finales de conférence).

A landmark move in sports media history.

It is expected that Prime Video’s package will include significant regular season and postseason games, perhaps even some conference finals.https://t.co/YWqWu9u7nA

— The Athletic (@TheAthletic) April 26, 2024

On partirait sur un deal d’une durée minimum de dix ans. Toujours selon The Athletic, ESPN/ABC devrait garder ses droits TV pour la décennie à venir, et ainsi continuer d’être le diffuseur des Finales NBA. On partirait donc sur un package global incluant ESPN/ABC pour la TV, et Amazon Prime pour le streaming. Un quatrième diffuseur (TNT ? NBC ?) pourrait encore entrer dans la danse d’après les sources.

Si tout cela doit encore être officialisé, on y voit désormais plus clair sur la structure du prochain deal de la NBA en matière de droits TV.

Source texte : The Athletic