Jae Crowder rempile pour une saison chez les Milwaukee Bucks

Arrivé en cours de saison à Milwaukee, Jae Crowder a eu du mal à se faire sa place au soleil dans l’effectif du Champion NBA 2021, mais le sosie de Burna Boy entend bien s’imposer chez les Daims. Il rempile pour un an, à un tarif probablement avantageux en cette période de soldes.

En 18 matchs chez les Bucks cette saison, Crowder n’a pas eu un gros impact au niveau des chiffres. En à peine 18 minutes de moyenne, il a des stats de 6,9 points à 47,9% aux tirs dont 43,6% du balcon de Giannis, 3,8 rebonds et 1,5 passe décisive par match. C’est sa plus faible ligne statistique depuis la saison 2014-15, sa troisième en NBA, il évoluait alors chez les Mavericks de Dallas. Entre temps, il a également joué pour les Celtics, les Cavs, le Jazz, les Grizzlies, le Heat et les Suns. Aujourd’hui chez les Daims, Crowder n’est pas le plus épanoui du monde, mais il a tout de même décidé de rempiler pour une saison, probablement soucieux de s’imposer à travers son expérience, sa défense et ses shoots de loin.

Free agent forward Jae Crowder has reached an agreement to re-sign with the Milwaukee Bucks on a one-year deal, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 1, 2023

Quelque peu paradoxal lorsqu’on sait que Jae Crowder s’est plaint de son rôle et de son temps de jeu depuis son arrivée chez les Bucks. Lui qui – on le rappelle – avait déjà fait la grève pour ne plus évoluer sous le maillot des Suns. Burna Boy a patiemment rongé son frein en attendant de trouver une porte de sortie, et la franchise du Wisconsin semblait représenter une sorte d’eldorado. Il pensait jouer le titre et avoir un vrai rôle, mais il n’a que très peu joué et s’est fait sécher par le Heat en cinq matchs dès le premier tour. Peut-être que c’est le changement d’entraîneur qui a fini par convaincre Crowder de rester.

Après les prolongations de Khris Middleton et Brook Lopez, on fait du neuf avec du vieux à Milwaukee, il faudra juste éviter la route de Jimmy Buckets et les siens pour avancer le plus sereinement possible.

Source texte : Chris Haynes