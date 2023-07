Après Khris Middleton hier, c’est au tour de Brook Lopez de repartir pour un tour avec les Bucks. 24 patates la saison, disons que le pivot se met bien, et disons aussi que c’est mérité.

En 2023-24, Giannis Antetokounmpo pourra donc compter, de nouveau, sur ses trois lieutenants les plus fidèles. Jrue Holiday, sous contrat, et la doublette Khris Middleton / Brook Lopez, re-signés tous deux par la franchise du Wisconsin. 102 millions sur 3 ans pour l’ailier, et donc deux saisons de plus et 48 millions pour le pivot, pour rester compétitifs il faut savoir y mettre le prix.

Free agent center Brook Lopez has agreed to a two-year, $48 million deal to return to the Milwaukee Bucks, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2023



Successivement bête offensive dans les raquettes puis sniper unidimensionnel avant de devenir… defenseur elite tout en gardant ses qualités offensives, le jumeau Lolo est un modèle de déconstruction et vit avec son temps, peu importe l’époque.

Le gitan préféré de Giannis sera donc encore là pendant deux ans pour envoyer des marrons chauds dans les tarins et dans les ficelles, n’en déplaise aux adversaires des Bucks. Y’a plus qu’à faire le virement !