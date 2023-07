Khris Middleton et les Bucks, l’histoire continue ! Il ne s’agit pas d’une surprise, mais plutôt d’une confirmation. Le lieutenant de Giannis Antetokounmpo continuera son aventure avec Milwaukee pour 102 millions sur 3 ans, objectif ? Remporter à nouveau le titre, et naviguer sereinement entre les blessures qui ont ruiné ses deux dernières saisons.

102 millions sur 3 ans, ça peut paraître peu pour un joueur du calibre de Khris Middleton lors de la Free Agency 2023. Lieutenant de luxe de Giannis, il a été un élément majeur du titre 2021 des Bucks. Depuis ? Deux saisons gâchées personnellement par des blessures, qui ont aussi fait plonger les résultats de l’équipe. Pour les Bucks, la stratégie était bien sûr de le prolonger, mais pas au maximum. Son talent n’est plus à prouver, mais les pépins physiques sont dans tous les esprits.

Three-time All-Star Khris Middleton has agreed on a new three-year, $102 million deal to stay with the Milwaukee Bucks, his agents Mike Lindeman and Jeff Schwartz of @excelbasketball tell ESPN. Middleton keeps franchise a championship contender with his return. Player option. pic.twitter.com/o2E7vXXQj8

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2023

L’inconstance physique du joueur est un véritable point noir, et les Bucks n’ont certainement pas envie de filer un paquet important d’argent à un joueur qui n’apporte que des demi-garanties sur le terrain. C’est sans doute méchant de qualifier Middleton ainsi, puisqu’il s’agit d’un joueur remarquable, mais la raison doit l’emporter sur le coeur. Avec ce contrat, les Daims ont parfaitement interprété cette phrase. Dans deux ans, on se dira soit que ce deal était un vrai cadeau du ciel, soit qu’il a été la preuve de la belle prévoyance de Milwaukee. Dans tous les cas, la franchise sort gagnante.

Cela permet aussi aux Bucks de garder des lovés de côté pour essayer de prolonger Brook Lopez. Le pivot est une autre pièce essentielle de leur succès, et lui donner des sous à hauteur de son importance sera l’une des clés pour le conserver. Puis bon, 30 millions la saison, il n’y a pas forcément de quoi se plaindre non plus outrageusement hein.

Source : Adrian Wojnarowski, ESPN, The Athletic