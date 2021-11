Khris Middleton a grillé Ray Allen : 1 054 bombinettes du parking, plus grand sniper de l’histoire des Bucks, ça cause FORT

C’était l’un des évènements attendus cette nuit, au cœur d’un match entre les Bucks et le Thunder qui n’était pourtant pas l’affiche de la nuit malgré un scénario au final plein de suspense mais là n’est pas le sujet principal. Le sujet principal quel est-il ? Eh bien il concerne Khris Middleton, qui est donc devenu cette nuit le recordman de tirs à 3-points rentrés dans l’histoire des Bucks. Les dents ne sont pas alignés mais le poignet, lui, est bien réglé.

Mettre Ray Allen dans son rétro dans un classement all-time de shoots à 3-points, ça vous pose un homme. Le faire avec un pourcentage de quasiment 40% ressemble à un petit exploit, et le faire tout en s’assurant deux sélections de All-Star, une médaille d’or olympique et une bague de champion pourrait presque donner des idées de retraite prématurée au sniper le plus laid du Wisconsin. Dernière vanne sur le faciès, promis, et de toute façon qui sommes-nous pour juger, bref Khris Middleton continue son œuvre et se place plus que jamais dans les grands livres d’histoire des Bucks en étant aujourd’hui celui qui filoché le plus de tirs lointains dans toute l’histoire d’une franchise vieille de plus de cinquante ans. Propre. Trois tirs rentrés hier soir dans la difficile victoire de Milwaukee face à un Thunder tenace mais baissant finalement pavillon devant les derniers coups de boutoir de l’ogre Giannis, le premier – le plus important pour lui – inscrit après quarante secondes de jeu seulement comme ça c’est fait, et aujourd’hui Mike Budenholzer peut donc se targuer d’avoir dans son roster un sniper all-time, un patron qui l’est tout autant, et tout un roster qui monte en puissance et qui sera bientôt rejoint par la bête Brook Lopez dans les prochains jours.

Khris Middleton has passed Ray Allen as the all-time franchise leader in 3 pointers. 🍾: @MoetUSA pic.twitter.com/sm4txt3gqC — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 20, 2021

Khris Middleton ? Lui continue sa petite ascension, en toute discrétion, ses chiffres et sa constance faisant de lui l’un des meilleurs lieutenants que la NBA contemporaine ait connu. Dans l’ombre imposante de son incroyable franchise player, évidemment, mais loin de n’être qu’un n°2. Aisément Khrissou pourrait être le leader d’une franchise aujourd’hui mais Middleton fit TELLEMENT bien dans cette équipe des Bucks qu’on n’a pas vraiment envie de le voir ailleurs, et jusqu’à preuve du contraire son rôle a contribué à faire de son équipe la meilleure de la Ligue alors pourquoi changer une équipe qui gagne.

2 672 tirs pris du parking, 1 054 qui ont trouvé le centre de la cible, ça commence à causer très fort dans la forêt verte et mauve. On parle beaucoup de l’autre zinzin de l’Acropole, mais le meilleur ami des dentistes de Milwaukee a lui aussi une part incommensurable dans les succès de sa franchise. Et vous avez quoi ? Le boug n’a que 30 ans et rien n’indique qu’il va ralentir la cadence. Allez-y, envoyez des prises à trois sur Giannis, on vous regarde.