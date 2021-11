NBA Top 10 du jour : prévenez la tour de contrôle de Chicago, Derrick Jones Jr. a pris son envol

Vous êtes habitués, nous aussi, c’est l’heure du Top 10 des meilleures actions de la nuit en NBA. Les images et nos petits commentaires pour rendre le tout plus savoureux ? Let’s go !

Se faire bâcher salement une fois n’est jamais agréable mais alors deux fois en moins de cinq secondes… Kevon Looney va avoir besoin de soutien.

Grant Williams décide de switcher quand ça l’arrange : c’est sûr que laisser Anthony Davis aplatir un autre, c’est plus rassurant.

Grant Williams épisode 2 : on connaissait Otto Porter Jr. en mode pilote automatique dans le Shaqtin’ a Fool mais il semble avoir fait des émules. LeBron James n’en demandait pas tant !

Les fans de Boston vont commencer à penser que la NBA victimise son joueur mais Grant Williams est encore dans ses œuvres sur ce magnifique ballon perdu qui offre un and one à LBJ.

Toronto était tout en contrôle contre les Kings mais Fred VanVleet a décidé d’ajouter un peu de show avec un magnifique buzzer beater.

DeMar DeRozan a l’habitude de faire la totale aux défenses et Will Barton a décidé de lui rendre la pareille.

Pourquoi mettre en place un système quand tu peux foncer tout droit ? Zach LaVine a bien compris le concept.

Darius Bazley pensait s’offrir son moment de gloire mais Giannis Antetokounmpo a dit « not in my house ». Quel Freak !

On ne sait pas comment dire postériser en Géorgien mais Cody Martin a dû le traduire à Goga Bitadze.

Derrick Jones Jr. n’a donc aucune limite quand il s’agit de s’envoler au dunk. Le mec est un mix d’un marsupilami et d’un Boeing 747.

Voilà, c’est tout pour le Top 10 du jour mais on se retrouve dès demain avec de nouvelles images à décortiquer. À très vite ? À très vite.