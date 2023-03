NBA Top 10 du jour : Caris LeVert met Kai Jones sur la photo

Les matchs de la nuit sont bouclés et on jette un dernier coup d’œil en arrière pour mater les plus belles actions de ces dernières heures. Vous connaissez la chanson, place au Top 10.

Mikal Bridges déborde la défense du Thunder avant de finir à deux mains. La love story se poursuit pour Mr Ponts à Brooklyn.

Jamal Murray se la joue LeBron James pour venir chasedown Will Barton.

Jusuk Nurkic distribue le caviar et Matisse Thybulle vient écraser du cercle.

OG Anunoby enlève les toiles d’araignées de la Scotiabank Arena.

Jeremy Sochan est un petit jeunot mais il a visiblement maté les classiques. La spéciale T-Mac avec la planche.

Scottie Barnes met Nikola Jokic sur la photo avec force.

Bol Bol nous fait profiter de son beau handle et Cole Anthony profite du room service pour sanctionner.

Dennis Smith Jr. a toujours des fusées dans les godasses.

Blake Wesley voulait sa part de projo et il est allé les chercher en montant sur Bol Bol, cette fois du mauvais côté du highlight.

Et un dernier poster pour finir avec Caris LeVert qui se paye Kai Jones.