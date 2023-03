Apéro spécial Big Men et titre ! À moins d’un mois des Playoffs, on s’interroge sur la possibilité d’aller chercher une bague en misant sur un pivot en première option.

Nikola Jokic et Joel Embiid se tirent la bourre pour le trophée de MVP. Le pivot des Sixers pourrait être le meilleur scoreur de la ligue pour la deuxième fois d’affilée pendant que celui des Nuggets brigue un troisième titre de MVP d’affilée ! Ces deux géants du poste 5 dominent. Pour autant, la question est sur la table : est-il possible de gagner un titre de champion NBA avec un pivot en tant que franchise player en 2023 ?

Vous connaissez la musique, on s’installe peinard avec un truc à grignoter, on partage son avis dans les commentaires car c’est toujours sympa et surtout on se fait plaisir en parlant ballon orange.