Les Playoffs NBA se poursuivent tranquillement, et avec eux les Apéro TrashTalk spécial react. Aujourd’hui, on parle de la série Thunder – Mavs, qui est à égalité 2-2 après quatre matchs.

Alors que nos amis les Mavs menaient la série 2-1 derrière les exploits du grand PJ Washington, c’est un Game 4 combattif et épuisant qui a été remporté par le Thunder à Dallas ! Un très grand coup de la part de Shai Gilgeous-Alexander et ses potes, qui récupèrent donc l’avantage du terrain et rentrent à OKC pour jouer un énorme Game 5 devant leur public ! Est-ce que Luka Doncic va se rattraper ? Qui remportera ce match décisif ? C’est parti pour l’Apéro Thunder – Mavs !