La WNBA annonce la naissance des Golden State Valkyries

À partir de 2025, les Golden State Warriors ne seront plus seuls à San Francisco. Il y aura aussi les Golden State Valkyries, 13e franchise WNBA qui verra officiellement les parquets l’année prochaine !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Pour votre culture perso, sachez que les Valkyries n’ont aucun rapport avec Kyrie Irving. Le nom Valkyries fait référence à la mythologie nordique, et aux divinités féminines dites “Dises”. Ces dernières étaient des déesses guerrières au service du dieu Odin (principal dieu de la mythologie nordique). Guerrières, Warriors, Golden State, vous l’avez.

Le logo des Valkyries représente un mélange entre le V du nom, le Bay Bridge qui relie San Francisco à Oakland, et une épée. On retrouve également différentes petites références dans ce logo. Par exemple, les cinq triangles situés de part et d’autre du Bay Bridge représentent le combat entre les cinq joueuses des deux équipes. On retrouve également 13 lignes qui partent du haut de l’épée (de droite à gauche), 13 comme la 13e équipe WNBA. Enfin, le violet n’a pas non plus été choisi au hasard, cette couleur représentant la lutte pour le droit des femmes.

Alors, vous en pensez quoi de cette nouvelle identité visuelle ?

__________

Source texte : WNBA

Pour aller plus loin :