Les Playoffs NBA battent leur plein mais les matchs vont se faire de plus en plus rares dans les prochaines semaines. Cela tombe bien, la nouvelle saison de WNBA débute cette nuit. Si vous ne vous êtes pas encore intéressé de près à la ligue féminine jusqu’à présent, c’est le timing parfait pour s’y mettre. Le train de la hype quittera le quai ce soir et voici 9 bonnes raisons de monter à bord et choper les meilleures places !

La WNBA est sur une belle dynamique à l’aube de la 28è saison de son histoire. Le basket féminin a le vent dans le dos et les audiences records de la dernière March Madness ont de quoi faire rêver. Mais avant de se pencher sur les jeunes joueuses à l’origine de cette révolution, commençons d’abord avec les bases. La petite soeur de la NBA est composée de 12 franchises qui disputent chacune 40 matchs de saison régulière. Les Playoffs opposeront les huit meilleures équipes de la saison régulière à partir du 22 septembre prochain et on connaîtra les championnes WNBA le 20 octobre au plus tard. Autrement dit, c’est le meilleur divertissement possible en attendant la reprise de la saison chez les garçons. Maintenant que le cadre est posé, voici ce qui devrait vous faire cliquer sur la WNBA cette saison !

# La Clarkmania s’empare de la planète basket

Véritable phénomène sur les parquets universitaires, Caitlin Clark a décidé de franchir le pas en s’inscrivant à la Draft WNBA cette année. Un cadeau du ciel pour le Fever d’Indiana qui possédait le first pick pour la seconde année consécutive. L’effet de son arrivée au pays des tracteurs a été immédiat sur la billetterie et les produits dérivés de la franchise voisine des Pacers. On parle d’un talent générationnel qui a effacé tous les records all-time possibles et imaginables en NCAA lors de ses quatre ans à Iowa. Shooteuse au range quasiment infini avec de belles qualités de playmaking pour faire briller ses coéquipières, Caitlin Clark ne va peut-être pas mener tout de suite le Fever en Playoffs mais la machine à highlights devrait chauffer cette année. Son association avec Aliyah Boston, premier choix de la Draft 2023, promet un avenir radieux à Indianapolis. On devrait voir Tyrese Haliburton plus d’une fois en courtside pour venir encourager la nouvelle reine de la ville.

# Une cuvée de rookies exceptionnelle

Heureusement pour les 11 autres franchises, il n’y a pas que Caitlin Clark dans la vie. Le cru de la Draft 2024 s’annonce particulièrement bon, avec de nombreuses joueuses capables de s’imposer rapidement comme des patronnes de la WNBA. Sélectionnée par les Los Angeles Sparks avec le deuxième choix, Cameron Brink peut devenir une muraille infranchissable en défense. La filleule de Stephen Curry possède aussi de bonnes mains en attaque. Si on descend un cran en-dessous, Kamilla Cardoso (3è choix) va former un duo de rookies hyper rafraîchissant avec Angel Reese (7è) du côté du Chicago Sky. La première vient de remporter son deuxième titre universitaire avec South Carolina et d’être nommée MOP de la March Madness grâce à son succès face aux Hawkeyes de Caitlin Clark en finale. La transition est toute trouvée avec notre prochaine rubrique car cette année encore, il y a eu du bleu-blanc-rouge à la Draft.

# Des Françaises de plus en plus nombreuses

Cette année, ce ne sont pas une mais deux Frenchies qui ont été appelées au premier tour de la Draft WNBA : Carla Leite (9è) et Leïla Lacan (10è). Elles devront certainement attendre au moins un an pour faire leurs débuts outre-Atlantique, mais c’est une bonne nouvelle pour le basket tricolore qui envoie de plus en plus de talent dans la meilleure ligue de la planète. Le contexte est un peu spécial avec des Jeux Olympiques en préparation dans l’Hexagone, mais on a eu le bonheur de voir Gabby Williams, Marine Johannès ou encore Iliana Rupert et Kadi Sissoko faire de belles choses en WNBA lors de la saison 2023 et on a hâte de découvrir les petites dernières ainsi que Lou Lopez Sénéchal draftée en cinquième position il y a un an par les Dallas Wings et Olivia Epoupa qui fera ses débuts en WNBA avec le Lynx du Minnesota cette saison.

# Un peu de scouting avant les Jeux Olympiques de Paris 2024

Les JO, parlons-en tiens ! Chez les femmes, les Américaines sont plutôt du genre à ne rien partager. Team USA reste sur neuf médailles d’or sur les 10 derniers tournois olympiques et il y a peu de raisons que ça change cette année quand on voit la profondeur du roster à disposition de Cheryl Reeve. Mais si on veut espérer créer l’exploit à Paris, il faudra avoir un oeil attentif sur les performances de Breanna Stewart, A’ja Wilson, Sabrina Ionescu, Brittney Griner, Diana Taurasi ou encore Jackie Young en WNBA pour essayer de repérer leurs points faibles… si tant est qu’elles en aient un.

# Une grande rivalité naissante

On vient de citer quelques superstars de la Ligue. Elles ont pour point commun de se réunir, pour une grande partie d’entre elles, au sein des deux superteams de la WNBA : les Las Vegas Aces et le New York Liberty. Les premières sont les grandissimes favorites pour réaliser un Threepeat légendaire, un an après avoir réalisé le premier back-to-back depuis les Sparks en 2002. Menées par Becky Hammon, les Aces ont le meilleur roster de la Ligue sur le papier malgré le départ à la retraite de Candace Parker.

Elles devront quand même se méfier des pensionnaires du Barclays Center qui sont sur une progression fulgurante ces dernières années (de 9% de victoires en 2020 à 80% de wins en 2023). L’arrivée de la MVP Breanna Stewart dans la Grosse Pomme il y a un an a donné une autre dimension à l’équipe de Sabrina Ionescu qui suit la même courbe que sa franchise. Le Liberty a remporté la Commissioner’s Cup en battant les Aces en finale avant de rendre les armes en quatre manches lors des Finales WNBA (3-1). Une belle rivalité est en train de naître entre ces deux équipes de Conférence opposées et on rêve déjà d’une nouvelle série entre ces deux mastodontes en octobre prochain.

# La last dance de Diana Taurasi ?

Même si elle n’a rien annoncé publiquement, l’arrière du Mercury est plus proche de la fin que du début de sa carrière. La meilleure scoreuse all-time de WNBA (10 108 points) qui soufflera ses 42 bougies le 11 juin prochain ne devrait plus faire de vieux os à Phoenix. Diana Taurasi ne remportera peut-être jamais de quatrième titre mais elle mérite de sortir par la grande porte après une saison 2023 catastrophique terminée à la dernière place du classement. Profitons de sa vingtième saison au plus haut niveau car ce sera sûrement aussi la dernière de l’une des GOAT du basket féminin.

# Une ligue en avance sur la NBA

La petite soeur de la NBA n’a pas peur d’innover, c’est même souvent un bon laboratoire pour Adam Silver. La Commissioner’s Cup qui a débarquée chez les garçons l’année dernière avait d’abord été rodée avec succès en WNBA. L’autre idée qui pourrait inspirer la Grande Ligue à l’avenir ? Un système de Playoffs qui se base uniquement sur les résultats en saison régulière sans regarder les Conférences. En 2023, il y avait donc cinq équipes de l’Est et seulement 3 équipes de l’Ouest en postseason, un système jugé plus égalitaire qui changerait beaucoup de choses dans la NBA actuelle.

# Un développement à vitesse grand V

La WNBA est encore jeune mais elle progresse très vite ! Pour aller dans ce sens, la ligue a annoncé l’ouverture d’une nouvelle franchise dans la baie de San Francisco pour la saison 2025. L’identité visuelle de l’équipe a justement été dévoilée aujourd’hui et on part sur une jolie masterclass pour les futures voisines des Warriors au Chase Center. Bienvenue au Golden State Valkyries !

# La nouvelle génération arrive fort

Comme en NBA, certaines équipes pourraient être tentées de regarder vers le bas du classement pour s’octroyer les meilleures chances de sélectionner haut lors de la prochaine Draft (#tanking). Si la cuvée de rookies 2024 est exceptionnellement dense en talent, la suivante pourrait l’être au moins tout autant. Le nom de Paige Bueckers (UConn) fait saliver de nombreux GM tout comme Kiki Iriafen (Stanford) et Aneesah Morrow (LSU). Il y aura donc des enjeux à tous les niveaux en WNBA cette saison.

Il n’y a jamais eu autant de hype autour du basketball féminin et on ne va pas s’en plaindre ! Si vous n’êtes pas encore monté dans le train, c’est le moment où jamais car la WNBA est bien lancée et elle ne va plus regarder en arrière.

