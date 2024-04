L’une des meilleures joueuses de basket de l’histoire a annoncé sa retraite dans la journée d’hier. Candace Parker met un terme à sa carrière après 16 saisons en WNBA. Voilà quelqu’un qui va manquer au basket-ball, téma la taille de la légende.

Double championne universitaire, triple championne WNBA, vainqueur de l’Euroligue 2013, double médaillée d’or aux Jeux Olympiques. Voilà pour le palmarès collectif.

Palmarès individuel maintenant ? Double MVP de WNBA, dont une fois lors de sa saison rookie, MVP de la Finale en Euroligue, quatre fois meilleure rebondeuse de la ligue dont une fois en 2015 alors qu’elle est également meilleure… passeuse, meilleure contreuse de la ligue à deux reprises. Du haut de son 1m93, Candace Parker est l’une des meilleures poste 4 de l’histoire du basket.

rookie of the year and MVP in the same year???? candace parker was different pic.twitter.com/xNWMQ8mNdd

— whitney medworth (@its_whitney) April 28, 2024

Un handle exceptionnel, une adresse d’arrière, une défense élite, un jeu au poste ultra développé et une protection de cercle hors pair. Voilà qui était Candace Parker, la première joueuse de l’histoire du basket professionnel à dunker lors de deux matchs d’affilée. Capable de faire un triple-double et de jouer à trois postes différents, Candace Parker est un des éléments les plus polyvalents que le basketball ait jamais connu. Après un titre WNBA en 2016 avec les Los Angeles Sparks, un autre en 2021 avec le Chicago Sky et un troisième cet été avec les Las Vegas Aces, elle annonce finalement aujourd’hui sa retraite dans un post Instagram :

Breaking: Candace Parker announced she is retiring from basketball after 16 seasons in the WNBA

What a career from one of the BEST to ever do it 👏 @HighlightHER pic.twitter.com/ePz0wLCcRu

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 28, 2024

“Je prends ma retraite. J’ai promis que je ne tricherai jamais avec le jeu et que je le quitterai dans un meilleur état qu’à mon arrivée. La compétitrice en moi en veut toujours une de plus, mais il est temps. Mon COEUR et mon corps le savaient, mais je devais donner à mon esprit le temps de l’accepter. J’ai toujours voulu quitter le parquet sans parade ni tournée, juste en privé avec ceux que j’aime. Pour ce qui devait être mon dernier match, j’ai quitté le terrain avec ma fille. J’ai terminé le voyage comme je l’avais commencé, avec elle. L’intersaison n’a pas été une partie de plaisir avec un pied qui ne coopère pas. Ce n’est pas drôle de jouer dans la douleur (j’ai eu 10 opérations dans ma carrière), ce n’est pas drôle de savoir ce qu’on pourrait faire, si seulement… ce n’est pas drôle d’entendre ‘elle n’est plus la même’ alors que je sais pourquoi, ce n’est pas drôle d’accepter le fait qu’on a ENCORE besoin d’une intervention chirurgicale. Je suis tombée amoureuse d’une petite balle orange à l’âge de 13 ans et c’est grâce à elle que mon monde tourne rond. Les hauts sont inégalés et les bas m’ont appris des leçons. Sur le terrain et en dehors, je suis fière d’avoir toujours été vraie et d’être restée fidèle à MOI, même quand ce n’était pas populaire. Je suis reconnaissante d’avoir joué à un jeu pendant 16 ans pour gagner ma vie et, malgré toutes les blessures, d’avoir réussi. Je suis reconnaissante envers ma famille, mes amis, mes coéquipiers, mes coachs, médecins, entraîneurs et fans qui ont rendu ce voyage si spécial. C’est le commencement… Je m’attaque aux affaires, au capital-investissement, à la propriété (je posséderai une équipe NBA et une équipe WNBA) avec la même intensité et la même concentration que pour le basket-ball. Être une épouse et une mère reste la priorité numéro 1. J’ai appris que le temps passe vite, alors j’ai l’intention de profiter au maximum de ma famille !

Les joueurs d’aujourd’hui : PROFITEZ-EN. Quelle que soit la façon dont vous vous y préparez, vous ne serez pas prêts pour le vide que laisse le jeu dans votre âme. Pardonnez moi de faire un peu mon deuil, mais je reviendrai bientôt différemment à l’amour du jeu.”

A champion everywhere she goes. The real CP3. Congrats on retirement Candace Parker. pic.twitter.com/wnL72M0jrE

— Jackie Memphis (@Jayleejnr) April 28, 2024

Les blessures auront eu raison des derniers espoirs de Candace Parker de revenir pour une dernière saison. C’est en toute humilité et discrétion qu’elle raccroche finalement les sneakers. Elle n’en a pas finie avec le basketball pour autant, l’ailière de Team USA annonce vouloir posséder une franchise de NBA et de WNBA. Le moins que l’on puisse dire c’est que ses projets sont à la hauteur de sa carrière de joueuse. Merci pour tout Candace, tu as amplement mérité de souffler un peu.