Vince Carter va être honoré, mais pas par l’équipe à laquelle on pensait. En effet, ce sont les… Nets qui vont retirer le numéro 15 de Vinsanity, qui flottera aux côtés du 5 de Jason Kidd.

Le futur Hall of Famer avait déjà dit qu’il adorerait voir les Nets retirer son maillot, et son souhait va être exaucé.

Les informations concernant la date n’ont pas encore été dévoilées mais ce qui est sûr, c’est que le numéro 15 de l’arrière surplombera le Barclays Center à partir de la saison prochaine. Avec cinq saisons passées dans le New Jersey entre 2004 et 2009, pour des moyennes de 23,6 points, 5,8 rebonds et 4,7 passes décisives, c’est un bel hommage de la part de la franchise, et le geste mérite d’être salué bien que VC ne soit jamais allé plus loin que les demi-finales de conférence avec les Nets (en 2006 et 2007).

Pour l’occasion, la franchise lui a fait la surprise de venir jusqu’à Orlando, près de Daytona Beach dont il est originaire, et a regroupé certaines de ses légendes pour rendre hommage à VC en vidéo. Ce sera le septième maillot retiré par les Nets, après Jason Kidd donc, mais aussi Julius Erving, John Williamson, Bill Melchionni, Buck Williams et le regretté Drazen Petrovic.

Si le geste a de quoi surprendre mais aussi faire sourire du côté des Nets, le silence radio de la part des Raptors à ce sujet est assez ahurissant. Pour l’heure, aucune cérémonie n’est prévue pour celui qui est l’une des plus grandes légendes – voire la plus grande – de l’histoire de la franchise de Toronto. Pour beaucoup d’amoureux de la balle orange, Vince Carter, c’est les Raptors et inversement. S’il n’a pas non plus remporté de titre au Canada, l’empreinte qu’il a laissée, et la façon dont il a placé la franchise sur la carte de la NBA mérite quand même des honneurs. Masai Ujiri a été interrogé et a tenté de botter en touche, mais le mal semble déjà fait.

“C’est un secret (NDLR : ce qui est prévu pour lui). On l’aime, c’est le meilleur. Comme tout le monde, il a eu des hauts et des bas ici, notamment quand il est parti. Mais avec tout ce qu’il a fait ici… Je ne suis pas au courant de ce qu’il s’est passé avant, mais je sais que tout le monde avance. J’espère qu’un jour, nos fans auront l’occasion de célébrer cet incroyable joueur qui a ouvert la voie pour que nous en soyons là aujourd’hui.” – Masai Ujiri

Alors peut-être que les Raptors ont effectivement prévu quelque chose de grandiose pour leur légende, mais quoi qu’il en soit, la communication est pour l’instant, au mieux bancale, au pire désastreuse. S’il y avait bien une franchise qui devait retirer en premier le numéro de Vince Carter, c’était celle de Toronto, pas les Nets avec tout le respect qu’on a pour eux. D’autant plus que VC entend bien représenter la franchise de Toronto lors de son discours d’intronisation au Hall Of Fame, avec l’aide de son ancien coéquipier et cousin Tracy McGrady. Non vraiment, dépêchez-vous les Dinos, c’est pas professionnel tout ça.

