Vince Carter et Chauncey Billups vont faire leur entrée au Hall of Fame !

Selon les dernières infos de The Athletic, Vince Carter et Chauncey Billups devraient intégrer le Hall of Fame lors de la promotion 2024. Deux nouvelles légendes au Panthéon du basket de Springfield.

On attend évidemment la confirmation mais Shams Charania semble persuadé que Vince Carter et Chauncey Billups porteront bien la fameuse veste orange d’ici quelques mois.

Pour Billups, c’est la fin de plusieurs années d’attente puisque l’ancien All-Star est retraité des parquets depuis 2014. En 17 saisons au sein de la Ligue, il aura cumulé un titre de champion NBA (2004), un MVP des Finales (2004), 3 apparitions dans une All-NBA Team mais aussi 5 sélections au All-Star Game. Il restera toujours attaché aux Detroit Pistons des années 2000, dont il était meneur en chef. Son maillot est d’ailleurs retiré par la franchise.

Pour Vince Carter, c’est un first ballot puisqu’il va intégrer le Hall of Fame dès sa première année d’éligibilité. L’arrière avait mis fin à sa longue carrière (22 saisons) en 2020. Gros scoreur et considéré comme le meilleur dunkeur de l’histoire de la NBA, Carter aura lui aussi laissé une grosse empreinte dans la Ligue, principalement du côté de Toronto. C’est d’une manière lui qui a mis la jeune franchise des Raptors sur la carte avec son jeu spectaculaire. S’il n’a pas remporté de titre NBA comme son compère de promo, Vince Carter a quand même un CV plutôt pas dégueu : Rookie de l’année (1998), Champion Olympique (2000), 8 sélections au All-Star Game, le célèbre Dunk Contest de 2000 bien sûr sans oublier presque 26 000 points en carrière, ce qui en fait l’un des 25 meilleurs scoreurs de l’histoire (21).

