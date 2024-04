Michael Cooper également introduit au Hall of Fame cette année ?

Après Vince Carter et Chauncey Billups, Michael Cooper est pressenti pour faire son entrée au Hall of Fame. C’est Magic Johnson en personne, l’ancien coéquipier de Cooper aux Lakers, qui a vendu la mèche sur les réseaux sociaux.

Voilà une news qui devrait faire plaisir à la fanbase des Lakers. Michael Cooper, illustre membre des Los Angeles Lakers version Showtime, devrait faire son entrée au Hall of Fame de Springfield dans les prochains mois. Aucune confirmation d’un insider ni même de la part du panthéon du basket. L’info a carrément été balancée par Magic Johnson et James Worthy, qui ont bien connu Cooper avec les Purple and Gold.

Congratulations to the Minister of Defense, Michael Cooper – 2024 inductee to the Hall of Fame. WELL DESERVED!@ShowtimeCooper @Hoophall @nba @lakers #24HoopClass pic.twitter.com/GVFobuL6DZ

— James Worthy (@JamesWorthy42) April 4, 2024

I don’t even know where to start! I tried to wait until Saturday…but I just can’t hold the news 😂 I’m so so thrilled that my Showtime running mate and one of my best friends Michael Cooper has been elected into the Naismith Basketball Hall of Fame!!

Coop is the greatest… pic.twitter.com/54K0S0znWa

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) April 5, 2024

Michael Cooper, c’était le chien de garde attitré des Lakers dans les 80’s, le gardien du temple, celui qu’on envoyait sur le meilleur joueur adverse chaque soir. Athlétique, mobile, long, combatif, il a fait faire des cauchemars à bien des scoreurs, remportant le titre de Défenseur de l’année en 1987 sans oublier 8 sélections dans une NBA All-Defensive Team. Sans le moindre doute l’un des meilleurs défenseurs de sa génération. Très complice avec Magic Johnson, il a été plus d’une fois à la conclusion des passes en alley-oop du meneur au sourire le plus connu en NBA. Sur la deuxième partie de sa carrière, il s’est aussi affirmé comme un solide shooteur à 3-points.

Dans l’ombre du Big 3 Angelino, Michael Cooper s’est imposé comme un élément indispensable du succès des Purple and Gold. Cooper a disputé 12 saisons avec les Los Angeles Lakers, remportant 5 titres de champion NBA. Si Coop’ intègre le Hall of Fame comme prévu, il serait le 5ème membre de la dynastie Showtime à enfiler la veste orange de Springfield après Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, James Worthy et Bob McAdoo (même si ce dernier n’a pas participé à tous les titres).