Cette nuit à Miami, le leader offensif des Celtics n’a pas été Jayson Tatum, ni Jaylen Brown. Non, c’est bien Derrick White qui a activé le mode injouable et planté 38 points dont 22 en première mi-temps, à 15/26 au tir dont 8/15 à 3-points. Il prend son record en carrière en Playoffs au passage, et ça mérite bien des highlights.

Le divin chauve du Massachusetts s’est sublimé à South Beach. Pour assurer la victoire des siens, Derrick White a sorti le grand jeu et collé 38 points. Avec une énorme adresse à 3-points en première mi-temps (6/9) puis un jeu plus varié après la pause, incluant des dunks, de la finition en force au cercle. La force du collectif des Celtics a très vite compris que D-White était dans un grand soir, et lui a fait glisser un max de ballons pour qu’il puisse punir à la hauteur de sa forme du moment.

Face à la diversité offensive proposée sur la ligne extérieure par Boston, les hommes d’Erik Spoelstra n’ont pu empêcher le guard des C’s de prendre feu. Il signe son record en carrière pour un match de Playoffs, et c’est mérité !

