Heat – Celtics (88-102) : Boston s’impose avec autorité, Miami est désormais dos au mur !

Décidés à montrer les muscles en Floride, les Celtics n’ont laissé aucune chance au Heat cette nuit. Derrière un très grand Derrick White (38 points), qui s’est mué en patron offensif de Boston, les Verts s’imposent et laissent Miami à une défaite de l’élimination. Une soirée parfaite, à un point noir près : Kristaps Porzingis s’est blessé au mollet.

Miami Racing Week oblige avec un Grand Prix de F1 ce weekend en ville, pas mal de stars sont présentes au Kaseya Center pour assister au match, à commencer par le “local” de l’étape, Lionel Messi. La star de l’Inter Miami a pu voir ses homologues basket prendre la soupe servie brûlante par Derrick White en première mi-temps : 22 points à 6/9 du parking pour le divin chauve de Boston, le Heat est – comme à plusieurs reprises dans la série – noyé par la profondeur offensive des Celtics, qui font confiance à leur guard, très à l’aise avec son tir.

Derrick White has 6 THREES in the first half of Game 4 vs. Heat 🔥 pic.twitter.com/Zhiz6AwPuU

La réponse est là, par l’intermédiaire de Bam Adebayo et Tyler Herro, mais elle n’est pas assez forte pour empêcher l’éclat au score : après quelques minutes d’entame serrées, les C’s s’envolent très, trop vite pour Miami qui ne suit pas le rythme. Seul point noir de la première mi-temps de Beantown ? La blessure de Kristaps Porzingis au mollet sur un mauvais mouvement, direction le vestiaire avec un gros point d’interrogation sur son retour, qui sera finalement écarté pour la rencontre par précaution. Il subira des examens ce mardi, mais Adrian Wojnarowski précise qu’une blessure sérieuse est pour le moment écartée.

Oh no pic.twitter.com/4Cmcs7hont

Les Celtics reprennent le jeu après la pause de la même manière qu’en première période. Derrick White continue son chantier, de quoi permettre à Joe Mazzulla de reposer Jaylen Brown et de confier la mène à Payton Pritchard, puisque M’sieur Blanc est à 33 points après trois quart-temps. Injouable, il sectionne avec efficacité la défense, monte au dunk et continue d’artiller de loin. Menace all around, trop compliqué à gérer pour le Heat qui prend l’eau.

Watch out BELOW 🙆‍♂️ pic.twitter.com/2LI3kDYH1S

Le seul highlight de South Beach durant le 3e quart pourrait bien être le premier 3-points primé de la carrière de Bam Adebayo en Playoffs. À côté du duo Adebayo-Herro, aucun joueur de Miami n’atteint les 10 points. Une efficacité trop limitée pour vraiment rivaliser, on se dirige vers un bon blow out des familles… Le Heat a bien recollé à 13 points et laissé un mince espoir de retour aux fans, mais il a été balayé aussi vite par Boston. La faute flagrante de Bam Adebayo sur Jayson Tatum après un coup de sifflet fera assurément parler. C’est terminé, les Celtics s’imposeront finalement 88-102 et mènent 3-1 dans la série. Rendez-vous jeudi à 1h30 du matin, pour un Game 5 décisif !

Bam Flagrant 1 after contesting Tatum dead ball shot 👀 pic.twitter.com/GcXoNQAia1

