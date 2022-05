Après l’élimination des Bucks au terme d’un Game 7 complètement maîtrisé, les Celtics ont validé leur ticket pour les Finales de la Conférence Est, où ils retrouveront le Heat. Miami contre Boston, une confrontation qui fleure bon le début des années 2010 et surtout qui respire le basket. Deux formations aux atouts multiples, une seule place… c’est ça qu’on aime !

Jimmy Butler, Tyler Herro, Bam Adebayo, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart… Pléiade de stars se retrouveront mardi à South Beach pour ouvrir ces Finales de Conférence Est. Beaucoup de gros talents oui, mais surtout deux effectifs complets capables de tout écraser sur leur passage. On ne va pas faire souffrir les fans des Nets et des Hawks, mais ce qu’ils ont dû regarder au premier tour s’approchait de la démonstration. Quand Brooklyn mordait la poussière face au verrou défensif des Celtics, Trae Young et les siens se heurtaient à la défense de daron du Heat. Les Bucks auront donc tenu la dragée haute à Ime Udoka et ses troupes pendant sept matchs, mais la détermination de Boston aura permis à ces gars de renverser la tendance et de sauver leur peau lors d’un match 6 décisif dans le Wisconsin. Ajouter le champion en titre au tableau de chasse, il y a de quoi filer les chocottes à l’adversaire… ou pas. Le Heat a de son côté géré les Sixers en six manches, mais c’était avec un Joel Embiid bien terne, freiné par une sale fracture à l’orbite droite. Finaliste en 2020, c’est l’heure de retourner sur la dernière marche avant le sommet, mais cette fois pour la gravir.

MIAMI BOSTON BORDEL. MIAMI BOSTON 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 15, 2022

Et tiens donc, qui le Heat avait-il éliminé il y a deux ans en finales de conf’ pour s’adjuger le droit d’aller se bastonner avec LeBron et compagnie dans la bulle de Mickey ? On vous le donne en mille, il s’agissait des Celtics. D’un coup, ça sent la revanche très fort. Échouant aux portes de l’ultime duel, Beantown doit désormais montrer que ces deux ans de préparation n’ont pas été vains. L’une des clés de la série ? La défense, toujours et encore. Contenir Jimmy Butler et Tyler Herro ? On sait que le Heat est un groupe complet mais sans les leaders, ça en mène de suite beaucoup moins large. Vous venez de finir cette phrase, vous pouvez désormais remplacer Heat par Celtics et Jim’ et Tyler par Jayson et Jaylen. Vous l’aurez certainement compris, on va voir deux équipes aux qualités similaires s’affronter. Le style collectif prime, tout le monde est essentiel dans la réussite globale, puisque celle-ci passe d’abord et surtout par de la protection d’arceau. On va se régaler pendant à minima quatre matchs, mais il y a peu de doutes quant au fait que cette série devrait nous en offrir plus, et ça on prend tous les jours.

Tous les matchs entre Miami et Boston seront à 2h30 du matin pour ces finales de conférences. pic.twitter.com/cy3NffObLI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 15, 2022

La Finale de Conférence Est va envoyer du lourd, en tout cas peu de chances que ça tourne au pétard mouillé vu le talent global qui sera présent sur les parquets. La détermination des Celtics, la maîtrise sans faille du Heat… vous penchez pour qui ? Vous avez jusqu’au début des hostilités mercredi soir pour faire votre choix !