Ultra favoris dans leur série du premier tour face au Heat, les Celtics ont commencé fort, très fort leur campagne de Playoffs 2024. Jayson Tatum et ses copains n’ont en effet laissé aucun espoir à une équipe de Miami bien trop limitée sans Jimmy Butler (et Terry Rozier) et sans doute aussi fatiguée par le Play-in Tournament. 22 tirs primés pour les C’s, 114-94 score final, circulez y’a rien à voir.

Les stats du Game 1 entre les Celtics et le Heat

Désireux d’oublier les mauvais souvenirs de la saison dernière, les Celtics se comportent en patron dès l’entre-deux. En fait, il ne faut que deux minutes à Boston pour montrer qu’il y a véritablement une classe d’écart (voire plus) entre les C’s et le Miami Heat. Fidèle à lui-même, Jaylen Brown commence très fort. Avec Jayson Tatum, ils attaquent les lignes de pénétration pour finir au cercle. La défense est également très focus et l’adresse à 3-points – grosse spécialité de Boston – ne tarde pas à être au rendez-vous. 14-0, puis 17-2 en seulement quatre minutes, c’est le scénario catastrophe pour Miami.

lightning strike 🌩️ pic.twitter.com/QZKhoElZbz

— Boston Celtics (@celtics) April 21, 2024

Surclassé, le Heat parvient à sortir (un peu) la tête de l’eau sous l’impulsion de Bam Adebayo (24 points, 6 rebonds), qui se montre agressif. La second unit de Miami donne aussi un coup de boost avec notamment la bonne entrée de Kevin Love. Vous ajoutez à ça la contribution des jeunots Jaime Jaquez Jr. et Nikola Jovic, et ça va mieux pour le Heat. La bande d’Erik Spoelstra va même profiter d’un gros trou d’air à 3-points côté Boston pour revenir dans le match. -5 à la fin du premier quart (26-21), et même -3 au début du second. Tiens tiens, peut-être que ce match ne sera pas aussi déséquilibré que ça.

Erreur.

Le Heat ne donne jamais vraiment l’impression de pouvoir passer devant. Les Celtics vont même vite remettre les pendules à l’heure. Dominant au rebond offensif, Boston retrouve son adresse extérieure grâce à un homme : Sam Hauser. Le sniper du banc enchaîne quatre tirs primés dans le deuxième quart pour briser la zone de Miami, profitant notamment de l’attention défensive que demande Jayson Tatum. Ce dernier score, distribue, prend du rebond, autant dire qu’il est sur tous les fronts (23 points, 10 rebonds, 10 passes). Les Celtics exploitent chaque mismatch pour essayer d’enfoncer Miami.

Bam Adebayo tente bien de sonner la révolte, mais il est un peu isolé. Tyler Herro pose une disasterclass (4/13 au tir, 3/9 de loin), tandis que Caleb Martin n’arrive pas à se rappeler au bon souvenir des Finales de Conférence 2023. Une grosse fin de quart-temps de Kristaps Porzingis, chaud de loin et présent pour protéger de cercle, fait passer le lead à 60-45 à la pause.

SAM HAUSER IS FEELING IT.

9 points in first 2 minutes of the 2nd quarter… he's 3-3 from deep on ABC 🔥 pic.twitter.com/zlZOpcEvrw

— NBA (@NBA) April 21, 2024

Au retour des vestiaires, les jeunots Jaquez Jr. et Nikola Jovic permettent au Heat de rester un tant soit peu au contact. Mais dès que les Floridiens ont un semblant de momentum, Boston envoie un missile de loin pour calmer leurs ardeurs. Quand c’est pas Jaylen Brown, c’est Jrue Holiday qui plante de loin. Quand c’est pas Holiday, c’est Derrick White. Quand c’est pas White, c’est Kristaps Porzingis ou Al Horford. Bref, vous voyez le délire. L’écart se creuse sérieusement dans le troisième quart, passant de +12 à +32.

Cela nous offre 15 bonnes minutes de garbage time. L’occasion de voir Delon Wright (17 points en sortie de banc) en roue libre et enchaîner les 3-points pour faire revenir le Heat à… 28 unités. L’occasion de voir les Celtics égaler leur record de franchise pour le plus grand nombre de tirs primés marqués dans un match de Playoffs (22). L’occasion de voir Tyler Herro mettre un panier, ce qui n’est pas arrivé souvent dans ce match.

Comme ça peut parfois leur arriver, les Celtics font preuve de suffisance au moment de conclure les débats. Et face à une équipe de Miami qui n’abandonne jamais peu importe les circonstances, ça se transforme en un run de 18-2 (!) qui rend le score final (114-94) un peu plus respectable pour le Heat. Les esprits commencent aussi à s’échauffer après une grosse chute (sans gravité) de Jayson Tatum. Mais au final, l’impression globale sur ce match n’a pas changé : Boston est un bon cran au-dessus de Miami. Et cette série pourrait être vite réglée.

Caleb Martin percute Jayson Tatum dans les airs, Jaylen Brown s’en mêle. pic.twitter.com/HiV5z0a9wT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2024